Aggódnak a rajongók: kórházba került a Top Gear sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 17:04
Komoly egészségügyi problémával kellett szembenéznie Jeremy Clarksonnak: a műsorvezető egy szívbeavatkozáson esett át, miután elzáródott artériák miatt került kórházba.

Minden eddiginél személyesebb és drámaibb évad érkezik a Clarkson’s Farmból. Az Amazon Prime Video által bemutatott friss előzetesben a Top Gearből ismert Jeremy Clarkson nem a megszokott csípős humorával és mezőgazdasági baklövéseivel kerül reflektorfénybe, hanem egy kórházi ágyon fekve, komoly egészségügyi problémák közepette.

Szívbetegséggel küzd a Top Gear sztárja, Jeremy Clarkson / Fotó: NurPhoto via AFP

A 66 éves műsorvezető még 2024-ben került orvosok kezébe, amikor mellkasi szorítást és aggasztó tüneteket tapasztalt. Az orvosok végül szívbeavatkozást hajtottak végre rajta, amely során stentet ültettek be, hogy megnyissanak egy elzáródott artériát. Clarkson az előzetesben így idézi fel állapotát:

Három artéria van a szívemben, amelyek a vérkeringést biztosítják, az én szívem viszont nem kapott vért.

A tévés azt is elmondja, hogy orvosa pihenésre utasította: „Az orvosom azt akarja, hogy hagyjam abba a beszédet, és az Amazon is azt akarja, hogy hagyjam abba a beszédet.” Clarkson azonban továbbra is nehezen lassít le.

A Top Gear sztárját a farmon sem kerülik el a problémák

A Diddly Squat Farm körül ugyanis továbbra sem csitulnak a gondok. Az új évadban egy tuberkulózis-járvány miatt korlátozások alá kerül a farm, ami teljesen váratlanul éri a szereplőket. Emellett újabb problémák nehezítik a gazdaság életét: utazók jelennek meg a birtokon, karácsonyi rendezvények szervezése is szóba kerül, és még egy londoni gazdatüntetés is megjelenik a történetben.

A sorozat egyik kulcsfigurája, Kaleb Cooper is nehéz döntés elé kerül: az előzetesben elhangzik, hogy inkább befejezné a szántást, mint hogy azonnal a kórházba induljon feleségéhez, Tayahoz, harmadik gyermekük születése miatt.

Az új évadban Clarkson a modern technológiák felé is nyit: robotok, lézerszkennerek és újfajta mezőgazdasági megoldások jelennek meg a farmon. Kaleb pedig életében először külföldre utazik, Hollandiába, ahol fejlett gazdaságokat látogat meg.

A Clarkson’s Farm ötödik évada június 3-án indul az Amazon Prime Video kínálatában, az első négy epizód egyszerre érkezik, majd június 10-én és 17-én folytatódik a szezon – írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
