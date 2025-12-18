Az énekesnő és színésznő végre reagált azokra a találgatásokra, amelyek már hosszú ideje övezik megváltozott beszéd- és énekhangját. Selena Gomez Instagram Live-videójában őszintén megnyílt arról, mi állhat a háttérben, és elmondta, hogy egészségügyi okok, köztük a lupusz miatti belső torokduzzanat is szerepet játszik a hangváltozásában.

Selena Gomez lupusz betegségére fogja azt, hogy ennyire megváltozott a hangja / Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto

Selena Gomez végre elmondta, miért változott meg a hangja

Selena Gomez az elmúlt években többször is szembesült azzal, hogy rajongók és kommentelők megjegyezték, a hangja hallhatóan megváltozott. Akár interjúkban, akár nyilvános szereplések során, sokaknak feltűnt, hogy beszédstílusa és hangszíne eltér a korábbi évektől. A 33 éves sztár most egy decemberi Instagram live során döntött úgy, hogy nyíltan reagál a felmerülő kérdésekre. Selena Gomez elmondta, hogy gyakran kapja meg ezt a kérdést, és bár nem szeretne magyarázkodni, fontosnak tartotta tisztázni a helyzetet. Elárulta, hogy időnként belső torokduzzanatot tapasztal, ami befolyásolja a hangját. Hangsúlyozta, hogy ezt nem kifogásként mondja, egyszerűen egy tény, amellyel együtt él:

Igen, ezt a kérdést már többször is feltették nekem. A hanggal kapcsolatban. Szóval néha, amikor énekelek... mindegy... Azt hiszem, a lényeg az, hogy néha előfordulnak dolgok. Furcsán érzem magam. Néha mintha megduzzadna a torkom. Ennyi az egész.

Selena Gomez mindig őszintén beszélt a testi-lelki állapotáról / Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

Selena Gomez lupusz betegsége

Selena Gomez hangváltozása ugyanis szorosan összefügg az egészségi állapotával. Az énekesnő korábban is nyíltan beszélt arról, hogy betegsége - a lupusz - egy krónikus autoimmun betegség, ami a szervezet több pontján is gyulladást okozhat. A betegség hatással lehet a légutakra, a torokra és akár a hangszalagokra is. A rajongók már korábban is feltételezték, hogy egészségügyi okok állhatnak a hangváltozás mögött, de Selena Gomez most meg is erősítette, hogy valóban előfordul nála torokduzzanat, ami hatással van arra, hogyan beszél vagy énekel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szégyelli ezt, és nem érzi úgy, hogy bárkinek magyarázattal tartozna.