Keith Urbant kínos helyzetbe hozta Nicole

A countryvilág sztárja, Keith Urban épp koncertet adott Nashville-ben, amikor egy rajongó válasza teljesen kizökkentette őt. A nő azt mondta, Nicole a neve, amire az énekes láthatóan nem tudta, hogyan reagáljon, hiszen folyamatban van a nagy visszhangot kiváltó válása Nicole Kidmantől.
2025. október 17-én Keith Urban koncertet adott Nashville-ben a 'High and Alive World Tour' keretein belül. A fellépés közben az énekes, mint mindig, most is megszólított egy rajongót a közönség soraiból:
Hogy hívnak?
A válasz azonban teljesen kizökkentette őt, ugyanis a nő azt felelte, hogy:
Nicole.
A kínos helyzetet már csak az tette még kellemetlenebbé, ahogy Keith Urban reagált. A countryénekes először ledermedt, majd látványosan hátradőlt a színpadon, és néhány másodpercig a földön fekve nevetett.
Az esetről felvétel is készült, ami villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. A közösségi média telelett mémekkel, videókkal és találgatásokkal. Voltak, akik szerint a nő direkt trollkodott, mások úgy vélik, csak véletlen egybeesés volt. Továbbá Keith Urban reakcióján is megoszlottak a vélemények. Egyesek szerint laza és vicces módon kezelte a szituációt, mások azonban leszólták az énekest, hogy a pillanat túl érzékeny volt ahhoz, hogy nevessen rajta.
Nicole Kidman és Keith Urban 2006-ban házasodtak össze, és hosszú ideig Hollywood egyik álompárjaként tartották őket számon. 2025 szeptemberében azonban hivatalossá vált, hogy a pár útjai különválnak, miután a színésznő 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva benyújtotta a válókeresetet. Kidman válása 19 év házasság után mindenféle előjel nélkül döbbentette meg a világot. A hírek szerint azonban a kapcsolat az utóbbi időben már teljesen megromlott, mivel amíg Nicole forgatásokon vett részt, addig Keith egyre több időt töltött külön, a turnéi és zenei projektjei miatt. Így a szakadék egyre csak nőtt köztük és végül kénytelenek voltak úgy dönteni, hogy külön utakon folytatják tovább. A válás óta az énekes továbbra is aktívan koncertezik és az is felmerült, hogy esetleg már tovább is lépett a gitárosával, Maggie Baugh-val. A pletykákat azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.