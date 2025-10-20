Keith Urbant kínos helyzetbe hozta Nicole

A countryvilág sztárja, Keith Urban épp koncertet adott Nashville-ben, amikor egy rajongó válasza teljesen kizökkentette őt. A nő azt mondta, Nicole a neve, amire az énekes láthatóan nem tudta, hogyan reagáljon, hiszen folyamatban van a nagy visszhangot kiváltó válása Nicole Kidmantől.

Keith Urbant koncertje közben érte a kínos pillanat (Fotó: SMG / Northfoto)

Keith Urban kínos helyzetbe került a koncertjén

2025. október 17-én Keith Urban koncertet adott Nashville-ben a 'High and Alive World Tour' keretein belül. A fellépés közben az énekes, mint mindig, most is megszólított egy rajongót a közönség soraiból:

Hogy hívnak?

A válasz azonban teljesen kizökkentette őt, ugyanis a nő azt felelte, hogy:

Nicole.

A kínos helyzetet már csak az tette még kellemetlenebbé, ahogy Keith Urban reagált. A countryénekes először ledermedt, majd látványosan hátradőlt a színpadon, és néhány másodpercig a földön fekve nevetett.

A rajongók is reagáltak a kínos pillanatra

Az esetről felvétel is készült, ami villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. A közösségi média telelett mémekkel, videókkal és találgatásokkal. Voltak, akik szerint a nő direkt trollkodott, mások úgy vélik, csak véletlen egybeesés volt. Továbbá Keith Urban reakcióján is megoszlottak a vélemények. Egyesek szerint laza és vicces módon kezelte a szituációt, mások azonban leszólták az énekest, hogy a pillanat túl érzékeny volt ahhoz, hogy nevessen rajta.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek a válás mellett (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban válása

Nicole Kidman és Keith Urban 2006-ban házasodtak össze, és hosszú ideig Hollywood egyik álompárjaként tartották őket számon. 2025 szeptemberében azonban hivatalossá vált, hogy a pár útjai különválnak, miután a színésznő 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva benyújtotta a válókeresetet. Kidman válása 19 év házasság után mindenféle előjel nélkül döbbentette meg a világot. A hírek szerint azonban a kapcsolat az utóbbi időben már teljesen megromlott, mivel amíg Nicole forgatásokon vett részt, addig Keith egyre több időt töltött külön, a turnéi és zenei projektjei miatt. Így a szakadék egyre csak nőtt köztük és végül kénytelenek voltak úgy dönteni, hogy külön utakon folytatják tovább. A válás óta az énekes továbbra is aktívan koncertezik és az is felmerült, hogy esetleg már tovább is lépett a gitárosával, Maggie Baugh-val. A pletykákat azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg.