Gyász: rejtélyes betegségben hunyt el a világhírű énekes

A legendás énekes, Neil Sedaka 86 éves korában hunyt el - halálhírét családja jelentette be.
A zenészt - akit legtöbben a Breaking Up Is Hard to Do vagy a Laughter in the Rain című slágereiről ismerhetnek - hirtelen megbetegedése után szállították kórházba a hétvégén. Péntek reggel mentő vitte el Los Angeles-i otthonából, miután rosszul lett.
A család a Mirror-nak tett nyilatkozatában ezt közölte az énekes haláláról:
Családunkat lesújtotta szeretett férjünk, édesapánk és nagyapánk, Neil Sedaka hirtelen halála. Igazi rock and roll legenda volt, milliók inspirációja, de ami a legfontosabb - legalábbis azok számára, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy ismerjék őt -, egy hihetetlen ember, akit hiányolni fogunk
Az Oh! Carol énekese jelentős karriert tudhat maga mögött a show-bizniszben. 1983-ban beiktatták a Dalszerző Hírességek Csarnokának tagjai közé, később pedig csillagot kapott a Hollywood Hírességek Sétányán.
Pályafutása során számos alkalommal szerepelt televíziós műsorokban: fellépett a The Carol Burnett Show és a Saturday Night Live adásaiban, valamint olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint az ABBA és Elton John. A COVID–19 járvány idején saját YouTube-csatornáján indította el a „Today’s Mini-Concert” című sorozatát, amelyben rajongóinak zongorázott. Legutóbbi turnéján, 2017-ben az Egyesült Királyság több városában is fellépett, tavaly pedig unokájával, Mike-kal adott elő duettet a Good Day New York című műsorban.
Feleségével, Neil Leba Strassberggel 1962-ben házasodott össze; két közös gyermekük született, a 62 éves színésznő, Dara és az 59 éves író, Marc.
