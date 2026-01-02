Nagy szív-és érrendszer teszt – Derítsd ki, milyen állapotban van a tested

Időnként pezseg a vérünk, és teljesen felpörgünk, máskor viszont lustább tempót diktál és vele együtt mi is. Az életmódunk apró döntései nap mint nap formálják ezt a láthatatlan rendszert. A testünk tudja, mire van szüksége: csak észre kell vennünk a jeleket. Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, milyen állapotban van a keringésed.

Ezt a feladatot látja el a keringési rendszerünk.

Szív-és érrendszer állapotát felmérő tesztkérdések.

Teszt kiértékelése a megadott válaszok alapján.

A sport sokat javít a szív-és érrendszer állapotán. Töltsd ki a teszted, tudd meg mit tehetsz az egészségedért.

Szív-és érrendszer teszt

Mit csinál a keringésünk?

A keringési rendszerünk olyan, mint egy soha meg nem álló futárszolgálat: oxigént, tápanyagokat és hormonokat szállít, miközben elszállítja a felesleges anyagokat is. Amikor jól működik, energikusnak, terhelhetőnek és kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Amikor viszont a vérnyomásunk túl magas vagy túl alacsony, esetleg kevés vizet iszunk, az erek fáradtabbak, és ezt rögtön jelzi is a testünk: fejfájással, levertséggel, szédüléssel vagy éppen idegességgel. A teszt segít feltérképezni és megérteni, mit is akar mondani nekünk a szervezetünk.

Kezdődhet a teszt? A válaszlehetőségek közül jelöld meg azt, amelyik leginkább jellemző rád.

Hogyan érzed magad egy átlagos nap délelőttjén?

A) Égek a tettvágytól, fel vagyok pörögve, néha kicsit túlságosan is.

B) Teljesen oké vagyok, jó a ritmus, ritkán érzek kilengést.

C) Lassan indulok be, néha kissé szédelgek is, ha hirtelen felállok.

2. Mennyi vizet iszol naponta?

A) Keveset iszom, gyakran csak akkor jut eszembe, ha valaki figyelmeztet rá.

B) A napi 1,5–2 litert igyekszem tartani.

C) Sok vizet iszom, akár 2 liternél is többet – szinte folyamatosan újra töltöm a kulacsot.

A megfelelő folyadékbevitel kiemelten fontos a szív-és érrendszer helyes működéséhez.

3. Mi a helyzet a mozgással?

A) A nap nagy részét ülve töltöm, és gyakran érzem, hogy szinte elnehezedik a testem.

B) Heti 2–3 alkalommal mozgok.

C) Aktív vagyok, rendszeresen sportolok, jól esik, ha felpörög a pulzusom.

4. Mihez kezdesz, amikor fáradtnak érzed magad?

A) Leülök, pihenek, lassítok, akár rövid szunyókálást is beiktatok.

B) Sétálok egy kicsit a friss levegőn, majd folytatom a napi feladatokat.