Nagy szív-és érrendszer teszt – Derítsd ki, milyen állapotban van a tested

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 11:00
egészségi állapotszív és érrendszerteszt
Szervezetünk minden nap jelzéseket küld, csak sokszor nem vesszük az adást, mit is akar üzenni. A keringésünk, a vérnyomásunk és az érrendszerünk rugalmassága mind arról mesél, hogyan bánunk magunkkal. Töltsd ki a Fanny magazin tesztjét, hogy megtudd, milyen állapotban van a szervezeted és mit tegyél a javulásért.
Bata Kata
A szerző cikkei

Időnként pezseg a vérünk, és teljesen felpörgünk, máskor viszont lustább tempót diktál és vele együtt mi is. Az életmódunk apró döntései nap mint nap formálják ezt a láthatatlan rendszert. A testünk tudja, mire van szüksége: csak észre kell vennünk a jeleket. Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, milyen állapotban van a keringésed.

  • Ezt a feladatot látja el a keringési rendszerünk.
  • Szív-és érrendszer állapotát felmérő tesztkérdések.
  • Teszt kiértékelése a megadott válaszok alapján.
idős férfi súlyokat emel az edzőteremben, teszteli a szíve állapotát.
A sport sokat javít a szív-és érrendszer állapotán. Töltsd ki a teszted, tudd meg mit tehetsz az egészségedért. 
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Szív-és érrendszer teszt

Mit csinál a keringésünk?

A keringési rendszerünk olyan, mint egy soha meg nem álló futárszolgálat: oxigént, tápanyagokat és hormonokat szállít, miközben elszállítja a felesleges anyagokat is. Amikor jól működik, energikusnak, terhelhetőnek és kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Amikor viszont a vérnyomásunk túl magas vagy túl alacsony, esetleg kevés vizet iszunk, az erek fáradtabbak, és ezt rögtön jelzi is a testünk: fejfájással, levertséggel, szédüléssel vagy éppen idegességgel. A teszt segít feltérképezni és megérteni, mit is akar mondani nekünk a szervezetünk.

Kezdődhet a teszt? A válaszlehetőségek közül jelöld meg azt, amelyik leginkább jellemző rád.

  1. Hogyan érzed magad egy átlagos nap délelőttjén?

A) Égek a tettvágytól, fel vagyok pörögve, néha kicsit túlságosan is.

B) Teljesen oké vagyok, jó a ritmus, ritkán érzek kilengést.

C) Lassan indulok be, néha kissé szédelgek is, ha hirtelen felállok.

2. Mennyi vizet iszol naponta?

A) Keveset iszom, gyakran csak akkor jut eszembe, ha valaki figyelmeztet rá.

B) A napi 1,5–2 litert igyekszem tartani.

C) Sok vizet iszom, akár 2 liternél is többet – szinte folyamatosan újra töltöm a kulacsot.

fiatal férfi vizet iszik reggel az ágy szélén, hpogy kaprban tartsa a szívét.
A megfelelő folyadékbevitel kiemelten fontos a szív-és érrendszer helyes működéséhez. 
Fotó: StockPhotoDirectors /  Shutterstock 

3. Mi a helyzet a mozgással?

A) A nap nagy részét ülve töltöm, és gyakran érzem, hogy szinte elnehezedik a testem.

B) Heti 2–3 alkalommal mozgok.

C) Aktív vagyok, rendszeresen sportolok, jól esik, ha felpörög a pulzusom.

4. Mihez kezdesz, amikor fáradtnak érzed magad?

A) Leülök, pihenek, lassítok, akár rövid szunyókálást is beiktatok.

B) Sétálok egy kicsit a friss levegőn, majd folytatom a napi feladatokat.

C) Elmegyek edzésre, hogy minél gyorsabban felpörögjek.

5. Hogyan reagálsz a stresszhelyzetekre?

A) Veszek egy mély levegőt, néhány percre behunyom a szemem, és átgondolom a lehetőségeket.

B) Lépésről lépésre, tervezetten haladok, keresem a megoldást.

C) Azonnal cselekszem, a pörgés segít megszabadulni a stressztől.

6. Mit szoktál inni napközben?

A) Vizet, nyugtató teákat.

B) Vízet, gyümölcsleveket, egy-két kávét.

C) Sportitalokat, vizet, 4-5 erős kávét, energiaitalokat.

Lássuk az egészségügyi tesz eredményét!

Ha a legtöbb válaszod: „A” – Fáradó keringés, túl kevés víz, túl sok ülés

A tested jelzi, hogy kissé túlterhelt a rendszere, és szüksége lenne támogatásra. Ha kevés a folyadékbevitel, a vér sűrűbbé válhat, ami megnehezíti a szív munkáját és ingadozó vagy magasabb vérnyomást eredményezhet. A kevés mozgás miatt a lábakban és a has környékén lassulhat az áramlás, amitől tompának, nehézkesnek érezheted magad.

Mit tehetsz most?

  • Igyál folyamatosan! Állíts be emlékeztetőt, és óránként igyál meg egy pohár vizet.
  • Ébredés után azonnal kortyolj el 2–3 dl vizet: ez rögtön beindítja a keringést és a vérnyomása is stabilabban indul.
  • A minimozgások napközben rengeteget számítanak. Óránként 2 perc séta, 10 guggolás, pár vállkörzés csodát tesz a keringéssel.
  • Figyelj a só-bevitelre, mert a túlzott sózás vízvisszatartást és vérnyomásemelkedést okozhat.
  • Minden este sétálj legalább 10 percig a friss levegőn. Ez javítja az éjszakai vérnyomást, ezzel együtt az alvásminőséget.
  • Egyél minél több magas káliumtartalmú ételt, mint például banánt, spenótot, céklát. Ezek természetes vérnyomáskiegyenlítőként működnek.
érrendszer mikroszkópius nagyításban.
Az érrendszerünk állapota leginkább az életmódunktól függ. 
Fotó: TEEREXZ /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod „B” – Stabil keringés, kiegyensúlyozott ritmus

A rendszered jól működik, a keringésed kiegyensúlyozott, a napi rutinod működőképes. Azonban ez az állapot törékeny: könnyen borulhat, ha egy túlterhelt időszakban kevesebbet iszol, többet ücsörögsz vagy stresszesebb vagy.

Mit tehetsz?

  • Tartsd a napi 2 liter körüli folyadékbevitelt.
  • Heti 2–3 mozgás legyen mindig fix. Ez lehet séta, jóga, futás, tánc is, a lényeg, hogy mozogj.
  • Ha időnként rossz a közérzeted, fáradékonyabb vagy, akkor reggelente ellenőrizd a vérnyomásod, hogy kiderüljön: ingadozik-e.
  • Támogass az érrendszer rugalmasságát, egyél minél több omega-3-ban gazdag ételt, például halat, diót, lenmagot.
  • Ha túl sok kávét iszol, az délutáni levertséget, fáradtságot okozhat. Ha lehet, akkor csak reggel kávézz.

Ha a legtöbb válaszod „C” – Erős keringés, aktív életmód, de vannak árnyoldalak

A sok mozgás és a megfelelő folyadékbevitel jó irány, és a keringésed is rugalmas, terhelhető. De néha a túlzás, a túl intenzív sport, a túl sok víz vagy a nem megfelelő ásványianyag-pótlás is okozhat gondot, például alacsony vérnyomást vagy szédülést.

Mit tehetsz?

  • Figyelj az elektrolitokra: ha sok vizet iszol, pótold a sót, magnéziumot, káliumot is.
  • A sport utáni visszahűlés, lassulás legyen fokozatos. A hirtelen leállás vérnyomásesést okozhat.
  • Alacsony vérnyomás ellen reggelente igyál egy kis sós vizet vagy rágcsálj el pár szem sós mandulát, kesudiót.
  • Ne terheld túl a szíved, tarts heti 1–2 lazítós napot is, ez szükséges a regenerációhoz.
  • Figyeld a pulzusod, ha túl magas, akkor pihenj többet. A túlpörgés éppoly ártalmas, mint a mozgásszegény életmód.

A testünkben lévő összes ér hossza körülbelül 100 ezer kilométer, ami több mint két és félszer körbeéri a Földet. A szív pedig naponta 7–8 ezer liternyi vért pumpál át ezen a hihetetlen hálózaton. Már egyetlen nagyobb pohár víz is képes enyhíteni az erek nyomásán, 10 perc séta pedig kimutathatóan javítja a vér áramlási sebességét. A keringés tehát olyan rendszer, amely minden apró figyelmességet meghálál, gyorsabban, mint gondolnánk.

Az alábbi videóban sok izgalmas érdekességet tudhatsz meg a szívedről:

 

Töltsd ki az alábbi teszteket is:


 

 

