Kitálalt az egykori alkalmazott: "Teljes mértékben elhiszem, hogy Michael Jackson bűnös volt"

Lassan két évtizede annak, hogy elhunyt a pop királya, Michael Jackson, ám az életét övező botrányok koránt sem értek véget. Nemrég a korábbi publicistája reagált azokra a gyermekmolesztálási vádakra, amelyekkel az énekest vádolták, és amik miatt 2005-ben bíróság elé kellett állnia.

Évekkel a halála után sem csitul a Michael Jackson körüli botrány Fotó: KPA/ Northfoto

Egy új dokumentumfilmben – amelynek középpontjában a 2003-as ITV film, a Living With Michael Jackson áll –, egy egykori alkalmazott, Vincent Amen kijelentette: szerinte Jacko bűnös volt, ám az igazságot eltussolták, és évekig titokban tartották.

Teljes mértékben elhiszem, hogy Michael Jackson bűnös volt a gyermekbántalmazásban és molesztálásban. Úgy vélem, éveken át titkolóztak ebben az ügyben

– mondta el Amen a Channel 4 csatornán hamarosan debütáló Michael Jackson: A per című dokumentumfilmben.

Kitálalt Michael Jackson egykori alkalmazottja

Amen a 2000-es években tartozott Michael Jackson belső köréhez. Az énekest 2005-ben több rendbeli gyermekmolesztálás és összeesküvés vádjával állították bíróság elé, beleértve a jogtalan fogvatartást is. Az egykori publicista elárulta, a gyanúja azután fokozódott, miután állítólag felfedezett egy naturista magazint, amelyben meztelen gyerekeket ábrázoló videók hirdetései voltak. Amen kijelentette, a videók rendelésre voltak bejelölve, ami arra késztette, hogy beszéljen az ügyészekkel, ennek ellenére nem hívták be tanúvallomást tenni, a popsztárt pedig végül minden vádpont alól felmentették.

Michael Jackson a könnyűzene egyik legismertebb alakja, akit a mai napig a pop királyaként emlegetnek. Úgy tartják, ő minden idők egyik legnagyobb szórakoztatója, és vitathatatlanul a 20. század legikonikusabb énekese. A sztárra 50 éves korában, 2009. június 25-én találtak rá holtan a hálószobájában: a halála okaként később a propofol által kiváltott akut mérgezést nevezték meg – emlékeztet a Daily Star.