Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt az egykori alkalmazott: "Teljes mértékben elhiszem, hogy Michael Jackson bűnös volt"

alkalmazott
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 21:00
Michael Jacksonvád
Sokkoló részletekre derült fény. Michael Jackson korábbi alkalmazottja szerint az igazságot éveken át eltitkolták.
Bors
A szerző cikkei

Lassan két évtizede annak, hogy elhunyt a pop királya, Michael Jackson, ám az életét övező botrányok koránt sem értek véget. Nemrég a korábbi publicistája reagált azokra a gyermekmolesztálási vádakra, amelyekkel az énekest vádolták, és amik miatt 2005-ben bíróság elé kellett állnia.

Michael Jackson életrajzi filmjét 2026-ban mutatják be a mozikban
Évekkel a halála után sem csitul a Michael Jackson körüli botrány  Fotó: KPA/ Northfoto 

Egy új dokumentumfilmben – amelynek középpontjában a 2003-as ITV film, a Living With Michael Jackson áll –, egy egykori alkalmazott, Vincent Amen kijelentette: szerinte Jacko bűnös volt, ám az igazságot eltussolták, és évekig titokban tartották.

Teljes mértékben elhiszem, hogy Michael Jackson bűnös volt a gyermekbántalmazásban és molesztálásban. Úgy vélem, éveken át titkolóztak ebben az ügyben 

– mondta el Amen a Channel 4 csatornán hamarosan debütáló Michael Jackson: A per című dokumentumfilmben.

Kitálalt Michael Jackson egykori alkalmazottja

Amen a 2000-es években tartozott Michael Jackson belső köréhez. Az énekest 2005-ben több rendbeli gyermekmolesztálás és összeesküvés vádjával állították bíróság elé, beleértve a jogtalan fogvatartást is. Az egykori publicista elárulta, a gyanúja azután fokozódott, miután állítólag felfedezett egy naturista magazint, amelyben meztelen gyerekeket ábrázoló videók hirdetései voltak. Amen kijelentette, a videók rendelésre voltak bejelölve, ami arra késztette, hogy beszéljen az ügyészekkel, ennek ellenére nem hívták be tanúvallomást tenni, a popsztárt pedig végül minden vádpont alól felmentették. 

Michael Jackson a könnyűzene egyik legismertebb alakja, akit a mai napig a pop királyaként emlegetnek. Úgy tartják, ő minden idők egyik legnagyobb szórakoztatója, és vitathatatlanul a 20. század legikonikusabb énekese. A sztárra 50 éves korában, 2009. június 25-én találtak rá holtan a hálószobájában: a halála okaként később a propofol által kiváltott akut mérgezést nevezték meg – emlékeztet a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu