Szívszorító: Michael J. Fox másnaposságnak hitte a Parkinson-kór első tüneteit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 17:45
A világhírű színész a diagnózis után el akart bújni a világ elől.
Szívszorító vallomást tett a nagybeteg Michael J. Fox. A világhírű színész elárulta: a Parkinson-kór első tüneteit csupán másnaposságnak hitte, mígnem 29 évesen, 1991-ben hivatalosan is meg megkapta a sokkoló diagnózist. A Vissza a jövőbe-filmek sztárja ennek ellenére nem adta fel, és most, 64 évesen is tovább munkálkodik, ráadásul saját alapítványt hozott létre a Parkinson-kór kutatására. 

Szívszorító vallomást tett Michael J. Fox a betegsége kapcsán.
Fotó:  Northfoto

Betegsége kezdetéről vallott Michael J. Fox

A színész legújabb memoárjában, a Future Boy-ban eddigi legőszintébb beszámolóját adja a Parkinson-kórral való küzdelméről, és annak karrierjére gyakorolt hatásáról. Egy fejezetben azt is leírja, hogyan szeretne meghalni, miután közel 35 éve él ezzel a pusztító egészségügyi állapottal, hiszen a Parkinson-kór a központi idegrendszert támadó betegség, mely idővel jelentősen romlik. A tünetek általában alattomosan, a test egyik oldalán kezdődnek, majd fokozatosan rosszabbodnak.

Bár a Parkinson-kórt sajnos nem lehet gyógyítani, gyógyszerek segíthetnek a tünetek enyhítésében és a mindennapok megkönnyítésében. Fox azonban eleinte semmi ilyet nem használt, mivel a korai figyelmeztető jeleket nem vette észre. Az első ilyen 1990-ben a kisujja remegése volt, azonban ezt csak az előző esti erős italozásnak tudta be. Akkoriban állandóan bulizott, és ilyen fiatalon a Parkinson-kór eszébe sem jutott volna.

Egy évvel később azonban, rengeteg vizsgálat után Foxnál korai Parkinson-kórt diagnosztizáltak – emlékeztet a UNILAD.

El akartam bújni. Ez volt az első reakcióm.

A Parkinson-kór leggyakoribb tünetei:

  • Remegés, amely a kézben, ujjakban, állkapocsban vagy lábban kezdődik.
  • Lelassult mozgás és az arc mimikájának csökkenése.
  • Merev, fájdalmas izmok.
  • Görnyedt testtartás és egyensúlyzavar.
  • Automatikus mozgások (pl. pislogás, mosolygás, karlengetés járás közben) elvesztése.
  • Beszédváltozások.
  • A kézírás megváltozása, kisebb és összefutó betűk.
  • Nem motoros tünetek, például depresszió, szorongás, székrekedés és alvászavarok.

 

