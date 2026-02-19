Nagyon cuki! Timothée Chalamet és Kylie Jenner utó Valentin-napot tartott — Videó!

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 12:25
A sztárpáros már három éve boldogítja egymást és szoros napirendjükbe sikerült némi romantikát is csempészni. Timothée Chalamet és Kylie Jenner már az esküvőre készülhet?
Bors
Ritka, hogy a Dűne-filmek, a Szólíts a neveden, a Ne nézz fel! és a Marty Supreme sztárja, Timothée Chalamet pihenőre vonul, de azt a röpke időt is szerelmével, Kylie Jennerrel tölti. Ezt kapták lencsevégre a szemfüles fotósok, ahogy napjaink egyik legaranyosabb sztárpárja együtt enyeleg egy teljesen hétköznapi pizzázóban.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet
A Timothée Chalamet-Kylie Jenner páros házasodni készül? (Fotó: KGC-356/Northfoto)

Timothée Chalamet és Kylie Jenner egy hagyományos randit szerveztek maguknak sűrű programjaik közepette

A szerelmespárt egy Los Angeles-i étteremben látták együtt, csakis egymással, barátok nélkül. Olyannyira, hogy az egész helyiséget kibérelték maguknak, a Daily Mail információi szerint mindenki más, aki rendelt, az ajtóhoz kapta a megrendelt pizzaszeleteket.

Chalamet és Jenner már hetek óta nem nagyon tudtak „mi-időt” tartani egymással, hisz az Oscar-jelölt sztár a Marty Supreme-et promózza, míg Jenner Californiában várt rá két gyerekével — most viszont puszik, kóla és pepperoni pizza kíséretében mégis le tudtak ülni egymással kis cukiskodás erejéig. A fiatal csillagok egyébként már több mint három éve randizgatnak és ugyanezen forrás szerint azóta össze is költöztek, a házasságot fontolgatva.

Ezek szerint hamarosan összekötik az életüket?

Az álompár tehát amikor tudja, együtt töltik legértékesebb szabadidejüket. Jenner néha még el is kíséri a színészt a forgatásaira. Egyebek közt tavaly is ez volt, amikor a Dűne: Harmadik rész forgatása miatt látták őket Magyarországon. A jól tapintható kémia miatt pedig sokakban felmerült a jogos kérdés: lesz-e esküvő, gondolja-e az Oscar-esélyes sztár, hogy valaha megházasodik? Nos, Timothée válasza erre pedig nemrég ez volt:

Hű, ez nagyon személyes. Ez annyira személyes

– közölte, majd igennel válaszolt.

Timothée Chalamet egyébként a közelmúltban átvehette a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért, és sokak szerint nagy eséllyel neki ítélik majd az Oscar-díjat is.

 

 

