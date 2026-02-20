Mi lesz vele? Hailey Bieber megrázó vallomást tett az egészségéről

Justin Bieber felesége megrendítő részleteket árult el egészségügyi állapotáról. Hailey Bieber őszintén megnyílt arról, hogyan változtatta meg életét a 2022-ben elszenvedett mini stroke, és miért aggódik azóta sokkal jobban az egészségéért.

Hailey Bieber mini stroke-ja óta szorongással küzd az egészségével kapcsolatban (Fotó: CraSH/imageSPACE /MediaPunch / Northfoto)

Hailey Bieber egészsége

Hailey Bieber mini stroke-ja nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagyott benne. A 29 éves Rhode alapító Jake Shane Therapuss podcastjének szerdai epizódjában elárulta, hogy a történtek után fokozott szorongást tapasztalt, és időnként poszttraumás stresszhez hasonló tünetekkel küzdött. Folyamatosan figyelte a teste jelzéseit, és a legkisebb szokatlan tünet is aggodalommal töltötte el:

A helyzet miatt kicsit túlérzékeny lettem a testemre, és kicsit idegesebb lettem a dolgok miatt, és hogy mindenre odafigyeljek.

Justin Bieber felesége a történtek után sokkal tudatosabban áll az egészségéhez. Rendszeres orvosi ellenőrzésekre jár, figyel a megfelelő pihenésre, és igyekszik csökkenteni a stresszt az életében.

Hailey Bieber és Justin Bieber 2018. szeptember 13-án titokban házasodtak össze egy New York-i városházán (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Hailey Bieber stroke-ja

Hailey Bieber 2022-ben komoly egészségügyi riadalmat élt át, amikor egy átmeneti agyi keringési zavart, úgynevezett TIA-t (mini-stroke) kapott. A modell elmondása szerint a tünetek váratlanul jelentkeztek. Reggeli közben furcsa, zsibbadó és égő érzést tapasztalt a karjában, amely a vállától egészen az ujjaiig sugárzott. Amikor pedig próbált megszólalni, hirtelen nem találta a szavakat. Rögtön felismerte, hogy a helyzet azonnali orvosi beavatkozást igényelt.

A kórházi vizsgálatok során ki is derült, hogy egy apró vérrög okozta a problémát, amely az agyába jutott. Az orvosok további kivizsgálást végeztek, és fény derült egy veleszületett szívfejlődési rendellenességre is. Egy apró nyílást vettek észre a szívben, amely normál esetben születés után bezáródik, nála azonban nyitva maradt. A diagnózist követően Hailey Bieber egy katéteres beavatkozáson esett át, amelynek során lezárták ezt a nyílást. Bár a műtét gyors és sikeres volt, Justin Bieber felesége később úgy nyilatkozott, hogy élete egyik legfélelmetesebb élményét élte át.