Mi lesz vele? Hailey Bieber megrázó vallomást tett az egészségéről

Justin Bieber felesége megrendítő részleteket árult el egészségügyi állapotáról. Hailey Bieber őszintén megnyílt arról, hogyan változtatta meg életét a 2022-ben elszenvedett mini stroke, és miért aggódik azóta sokkal jobban az egészségéért.
Hailey Bieber mini stroke-ja nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagyott benne. A 29 éves Rhode alapító Jake Shane Therapuss podcastjének szerdai epizódjában elárulta, hogy a történtek után fokozott szorongást tapasztalt, és időnként poszttraumás stresszhez hasonló tünetekkel küzdött. Folyamatosan figyelte a teste jelzéseit, és a legkisebb szokatlan tünet is aggodalommal töltötte el:
A helyzet miatt kicsit túlérzékeny lettem a testemre, és kicsit idegesebb lettem a dolgok miatt, és hogy mindenre odafigyeljek.
Justin Bieber felesége a történtek után sokkal tudatosabban áll az egészségéhez. Rendszeres orvosi ellenőrzésekre jár, figyel a megfelelő pihenésre, és igyekszik csökkenteni a stresszt az életében.
Hailey Bieber 2022-ben komoly egészségügyi riadalmat élt át, amikor egy átmeneti agyi keringési zavart, úgynevezett TIA-t (mini-stroke) kapott. A modell elmondása szerint a tünetek váratlanul jelentkeztek. Reggeli közben furcsa, zsibbadó és égő érzést tapasztalt a karjában, amely a vállától egészen az ujjaiig sugárzott. Amikor pedig próbált megszólalni, hirtelen nem találta a szavakat. Rögtön felismerte, hogy a helyzet azonnali orvosi beavatkozást igényelt.
A kórházi vizsgálatok során ki is derült, hogy egy apró vérrög okozta a problémát, amely az agyába jutott. Az orvosok további kivizsgálást végeztek, és fény derült egy veleszületett szívfejlődési rendellenességre is. Egy apró nyílást vettek észre a szívben, amely normál esetben születés után bezáródik, nála azonban nyitva maradt. A diagnózist követően Hailey Bieber egy katéteres beavatkozáson esett át, amelynek során lezárták ezt a nyílást. Bár a műtét gyors és sikeres volt, Justin Bieber felesége később úgy nyilatkozott, hogy élete egyik legfélelmetesebb élményét élte át.
És bár a műtét sikeres volt, Hailey Bieber elismerte, hogy a történtek még mindig hatással vannak rá. Előfordulnak pillanatok, amikor újra felidézi a kórházi napokat, és ilyenkor ismét felerősödik benne a félelem. A történtek ugyanakkor inspiráló hatással is voltak rá. Saját bőrápolási márkája, a Rhode létrehozásakor még fontosabbá vált számára az egészségtudatosság és a minőségi összetevők használata. Úgy érzi, hogy a krízis ráébresztette arra, mennyire törékeny az egészség, és mennyire fontos odafigyelni a test jelzéseire.
