Jennifer Lopez: Az igazi szeretet azzal kezdődik, hogy saját magamat is maximálisan elfogadom és szeretem

Otthonából üzent a magyar rajongóknak a hamarosan Budapesten koncertező világsztár. Új album, új film, új turné, és mindenekelőtt egy új szemlélet, amiben a szeretet, az önazonosság és a belső béke áll középpontban. Jennifer Lopez ma már nemcsak a színpadon ragyog, hanem belülről is.

Jennifer Lopez végre a saját ritmusában él (Fotó: Rob Zangardi)

Jennifer Lopez a gyógyulása előtt tele volt fájdalommal

Hogy vagy most, a turné és az új projektek előtt?

Jennifer Lopez: Nagyon jól érzem magam, de egészen másképp, mint régen. Az elmúlt évem egy mély, belső utazásról szólt, mely tele volt fájdalommal, tanulással és gyógyulással. Néha muszáj megállnunk, hogy újra halljuk a saját szívverésünket… hogy emlékeztessük magunkat arra, kik is vagyunk valójában. Most először érzem igazán, hogy a saját ritmusomban élek. Izgatott vagyok, de ez most egy csendesebb, mélyebb izgatottság. Nem hajt már az a rohanás, ami korábban, inkább hála tölt el.

Mire számíthatunk az Up All Night turnén?

Jennifer Lopez: Ez a turné nagyon személyes lesz számomra. Az It’s My Party is egy hatalmas ünnep volt… örömmel, tánccal, élettel teli. Most is ezt az örömöt szeretném megosztani veletek és közben egy mélyebb kapcsolódásra is vágyom. Ahogy mondtam, az elmúlt évem tele volt szívszorító döntésekkel, nehéz pillanatokkal, mindez formált és átalakított. Most úgy érzem, végre újra megtaláltam önmagam… és ezt az utat mindenképpen szeretném megosztani veletek. Ez a jó energia lesz velem a színpadon is, minden egyes dalban, minden mozdulatban, minden pillanatban.

Hogyan változott a kapcsolatod a zenével az évek alatt?

Jennifer Lopez: A zene mindig is az életem, lényem része volt. Akkor is írok dalokat, amikor éppen nem készül album, mert így lélegzem és létezem. A tánc az elsődleges nyelvem, ezen keresztül élek, mesélek, ezen keresztül vagyok igazán önmagam. Régen a dalaimban leginkább a romantikus szerelemről énekeltem. Ma egyre többet gondolkozom azon, hogyan tudok valóban szeretni… saját magamat is. Ez a felismerés teljesen új árnyalatot ad a zenémnek: mélyebbet, őszintébbet, igazibbat.