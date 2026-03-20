BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas tragédia: 27 évesen meghalt a gyönyörű influenszer

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 10:18
Nyomoz a rendőrség. Az influenszer halála rejtély.

Meghalt Ayşegül Eraslan török divatinfluenszer, akit március 13-án találtak holtan saját otthonában. A mindössze 27 éves tartalomgyártó több mint 361 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, ahol rendszeresen osztott meg divattal és utazásaival kapcsolatos tartalmakat.

Meghalt a török influenszer.
Meghalt a török influenszer.
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Rejtély övezi az influenszer halálát

A beszámolók szerint a fiatal nőt Isztambul Kagithane nevű városrészében lévő lakásában találták meg. Hozzátartozói akkor mentek el hozzá, amikor nem tudták elérni, majd miután senki nem nyitott ajtót, értesítették a hatóságokat. A rendőrök a lakásba bejutva találtak rá az élettelen testére, a kiérkező mentők a helyszínen halottnak nyilvánították. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Az ügyészség helyszíni szemlét tartott, majd Eraslan holttestét igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították további vizsgálatok céljából. 

A rendőrségi információk szerint az influenszer március 11-én tért haza egy egyiptomi utazásról. Biztonsági kamerák felvételei alapján egy férfi – Sunay Kurtulus színész – nem sokkal a halála előtt belépett a lakásába, majd rövid idő után távozott. A férfit a rendőrök kihallgatták, később azonban elengedték. 

A színész jogi képviselői közleményben hangsúlyozták, hogy ügyfelük csupán tanúként működött együtt a hatóságokkal, és nem volt jelen az eset idején. Egyben visszautasították azokat a sajtóhíreket, amelyek őt próbálták összefüggésbe hozni a történtekkel. 

Aysegül Eraslan korábban az Iste Benim Stilim című török divatműsorban vált ismertté, ezt követően építette fel influenszer-karrierjét. Utolsó bejegyzését március 12-én tette közzé, amelyben egy Los Angeles-i utazás pillanatait osztotta meg, tudta meg a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu