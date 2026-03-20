Borzalmas tragédia: 27 évesen meghalt a gyönyörű influenszer

Meghalt Ayşegül Eraslan török divatinfluenszer, akit március 13-án találtak holtan saját otthonában. A mindössze 27 éves tartalomgyártó több mint 361 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, ahol rendszeresen osztott meg divattal és utazásaival kapcsolatos tartalmakat.

Rejtély övezi az influenszer halálát

A beszámolók szerint a fiatal nőt Isztambul Kagithane nevű városrészében lévő lakásában találták meg. Hozzátartozói akkor mentek el hozzá, amikor nem tudták elérni, majd miután senki nem nyitott ajtót, értesítették a hatóságokat. A rendőrök a lakásba bejutva találtak rá az élettelen testére, a kiérkező mentők a helyszínen halottnak nyilvánították. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Az ügyészség helyszíni szemlét tartott, majd Eraslan holttestét igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították további vizsgálatok céljából.

A rendőrségi információk szerint az influenszer március 11-én tért haza egy egyiptomi utazásról. Biztonsági kamerák felvételei alapján egy férfi – Sunay Kurtulus színész – nem sokkal a halála előtt belépett a lakásába, majd rövid idő után távozott. A férfit a rendőrök kihallgatták, később azonban elengedték.

A színész jogi képviselői közleményben hangsúlyozták, hogy ügyfelük csupán tanúként működött együtt a hatóságokkal, és nem volt jelen az eset idején. Egyben visszautasították azokat a sajtóhíreket, amelyek őt próbálták összefüggésbe hozni a történtekkel.

Aysegül Eraslan korábban az Iste Benim Stilim című török divatműsorban vált ismertté, ezt követően építette fel influenszer-karrierjét. Utolsó bejegyzését március 12-én tette közzé, amelyben egy Los Angeles-i utazás pillanatait osztotta meg, tudta meg a People.