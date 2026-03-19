Már sosem érnek haza: Három életerős fiatal halt szörnyet a brutális roncsban, negyedik társuk az életéért küzd

A nyugodt hétköznapi este pillanatok alatt változott rémálommá Halifaxben, amikor egy Ford Fiesta, egy BMW és egy parkoló autó ütközött össze. A halálos baleset során a csattanás olyan erejű volt, hogy a Fiesta utasainak esélyük sem volt a túlélésre. A 22 éves Corey Graham, valamint a mindössze 21 éves Cass Bryant és Thomas Reilly a helyszínen életüket vesztették. Negyedik társukat, egy szintén 21 éves fiatalembert, válságos állapotban szállították kórházba, érte jelenleg is egy emberként imádkozik a közösség.

Bilincset kaptak a gyanúsítottak a három fiatal életét követelő halálos baleset után

A tragédia körülményei több mint gyanúsak. A West Yorkshire-i rendőrség nem teketóriázott: a helyszínen őrizetbe vettek egy 37 éves férfit, valamint egy 18 és egy 32 éves nőt. Mindhármukat veszélyes vezetéssel okozott halálos közúti baleset alapos gyanújával hallgatják ki.

Gondolataink az áldozatok családjaival és barátaival vannak. Ez egy szörnyű tragédia, a nyomozás jelenleg is nagy erőkkel zajlik

–nyilatkozta Paul Lightowler nyomozó.

„Rögbi folyt az ereiben”

A környéket teljesen sokkolta a három fiatal halála. Corey igazi sportember volt, akiért rajongtak a helyi rögbiklubban.

Corey arcáról soha nem fagyott le a mosoly. Ahogy az apjának, úgy neki is rögbi folyt az ereiben. Kiváló játékos volt a pályán, de emberként még annál is jobb

– emlékezett meg róla gyászoló klubja, a Boothtown Terriers.

A barátok és a csapattársak sorra helyezik el a megemlékezéseket. Cass-t a csapat egyik legtehetségesebb játékosának tartották, Thomas pedig az a fajta barát volt, aki minden meccsre elment, hogy lelkesítse a többieket –írja a brit Mirror cikkében.

Three men killed in multi-car crash named – with fourth fighting for his lifehttps://t.co/C3rWU4OkGJ pic.twitter.com/L8GjZr7zSb — The Mirror (@DailyMirror) March 19, 2026

Szerelmes üzenet a túlvilágra

A legszívbemarkolóbb sorokat Cass szerelme, Alycia tette közzé. A fiatal lány közös fotókkal és videókkal búcsúzott élete párjától:

A legjobb srácok voltatok a világon. Annyira szeretlek titeket!

– írta, majd egy külön videót is megosztott, amihez csak ennyit fűzött: „Annyira, de annyira szeretlek, drágám!”