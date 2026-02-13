Édesapja azt hitte, csak lógni akar a suliból: rákkal küzdött a 11 éves

A 36 éves Conal Butler azt hitte, lánya, Millie mindössze lógni akar a suliból, miután egyik reggel fejfájásra panaszkodott és arra, hogy rosszul van. Később azonban, miután az iskola értesítette őt, hogy 11 évese hány és menjen érte, akkor döbbent rá, tényleg rosszul van. Azonban még ekkor sem gondolt semmi rosszra. Millie végül összesen 16 alkalommal hányt pár nap leforgása alatt, mígnem kórházba vitték, ahol a vizsgálatok után kiderült, a szemével is gond van: nincs oldallátása. MRI-re küldték, ahol kiderült: agyvérzése van, amit egy agytumor okozott, rákos.

Rákkal diagnosztizálták a 11 évest. / Fotó: GoFundMe

Millie a diagnózist követően egy háromórás műtéten esett át, amely során sikeresen eltávolították az 5 cm-es daganatot, amelyről biopszia után kiderült, hogy egy rendkívül ritka, agresszív rákfajta. Egy olyan betegség, ami világszerte mindössze a gyerekek 0.02 százalékát érinti. Épp ezért gyógyulása érdekében rendkívül erős kemoterápiára és proton sugárkezelésre van szüksége.

Összetört a szívem, amikor a műtét után kiderült, rákos és kezelésekre van szüksége, de ő jól fogadta a hírt, miszerint kemót kap majd. Biztos vagyok benne, hogy nem sok gyerek reagált volna úgy, ahogy ő. Ez a legrosszabb, amit egy szülő átélhet

- közölte Conal, aki a kórmegállapítás óta állandó gondozója Millie-nek.

Rákos kórjára nem létezik konkrét kezelés

A betegsége olyan ritka, hogy csak Amerikában, Németországban és Kanadában kaphat. Egyszerűen nincs elég adat róla ahhoz, hogy egy szolid kezelési tervet készítsenek számára. Habár úgy tűnt, a kemó hat, már vissza is nőtt. De ebben az időszakban is Millie csak másokra gondolt. A csontvelőjét például odaadományozta kutatás céljából. Annyira kedves. Ha kérnéd, az utolsó forintját is neked adná. Igazságtalan, hogy ez vele történik

- idézte az apát a TheSun.