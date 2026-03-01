"Nem vettük észre, de valóban agydaganata van" - sokkoló hírt kapott a tinédzser

Isabella Fairclough 15 évesen kapta az első rohamát. Ekkor Angliában, a kórházban az orvosai azt mondták, egyszeri esetről van szó. Nagyobbat nem is tévedhettek.

Hetente jelentkező rohamaival is több mint egy évbe telt diagnosztizálni a tinédzsert

Fotó: peterschreiber.media / Shutterstock

Agyvizsgálatot végeztek, de azt mondták, hogy semmi bajom, és azt is állították, valószínűleg soha többé nem fog előfordulni. Szerintük talán csak a hormonok vagy a stressz okozta.

A fiatalnak ezután néhány hónapig nem volt rohama, ám amikor visszatért a baj, hetente egyszer jelentkezett nála. Ez volt az egyetlen tünete, de ez is egyértelműen arra utalt, hogy valami nincs rendben.

MRI-vizsgálatok és több orvosi konzultáció után is azt mondták neki, nem látnak problémát. Ekkor lépett közbe egy családi barát, aki további agyi vizsgálatokra küldte őt ismerőseihez. Amikor ez megtörtént, az orvosok Fairclough szavaival élve így fogalmaztak:

Ó, sajnáljuk. Nem vettük észre, de valóban agydaganata van.

Több kifogást is próbáltak felhozni, de a most 20 éves Isabella már akkor sem hitt nekik. Az első vizsgálaton 2020 júliusában esett át, a daganatot azonban csak 2021 márciusában diagnosztizálták. Gangliogliómája volt: ez egy ritka, lassan növekvő, jóindulatú agydaganat az agy jobb oldalán.

Rohamai után évekbe telt felépülése

Mivel a daganat jóindulatú volt, epilepszia elleni gyógyszert írtak fel neki, amely enyhítette a rohamok súlyosságát és gyakoriságát. A műtétére 2021 júliusában került sor, amely után öt napig kórházban feküdt. Az agya jobb oldalán lévő daganat a teste bal oldalára volt hatással, így amikor felébredt, alig érezte azt. Két hétig kerekesszékben volt, mire lassan érezni kezdte bal oldalát, de még ezután is korlátozott maradt a mozgása.

Másfél évvel a műtét után abbahagyhatta a gyógyszeres kezelést, és azóta nem voltak rohamai.

Abban az időben nyilvánvalóan egyáltalán nem láttam a történtek vicces oldalát. Semmi másra nem tudtam gondolni, mert mindig szorongtam és ideges voltam

- mondta Isabella, aki a műtét után terápiára kezdett járni a szorongása miatt, és ma már közösségi oldalain osztja meg tapasztalatait.