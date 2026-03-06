A zseni, aki átformálta Magyarország városképét – Hild József legszebb épületei

Hild József (1789-1867) neves építészcsalád sarjaként született, így a szakmai alapokat már kora ifjúságában, apja mellett sajátította el. Tanulmányait a bécsi Művészeti Akadémián folytatta, majd itáliai tanulmányútja során mélyült el az antik formavilág csodálatában. Pályafutása a reformkori Pest látványos felemelkedésével esett egybe, amikor a település kispolgári jellegét levetve valódi világvárossá kezdett válni.

Hild József legszebb és legismertebb műveit szedtük egy csokorba az építész halálának évfordulójára. A képen az egri főszékesegyház látható

Fotó: maziarz / Shutterstock

Hild József a magyar klasszicizmus óriása, aki több mint 900 tervvel formálta át Pest és a vidék arculatát.

Nevéhez fűződnek olyan monumentális alkotások, mint az esztergomi és az egri bazilika, vagy a bajnai kastély.

Építészete a tiszta arányokról és a térkihasználatról ismert, öröksége ma is meghatározza a magyar városképet.

Hogy formálta át Pest arculatát Hild József?

Élete során több mint kilencszáz tervet szignózott, ami elképesztő munkabírásról és rendkívüli szakmai fegyelemről tanúskodik. Nevéhez fűződik a pesti klasszicista bérházépítészet aranykora, de az egyházi építészet terén is maradandót alkotott. Munkáit a tiszta arányok, a letisztult formák és a praktikus térkihasználás jellemzi. Az 1838-as nagy árvíz utáni újjáépítésben vállalt szerepe meghatározta a mai belváros arculatát és szerkezetét. Bár a historizmus előretörésével stílusa lassan háttérbe szorult, hatása a magyar építészettörténetben megkérdőjelezhetetlen marad.

Cikkünkben öt ismert és kevésbé ismert, általa tervezet épülettel emlékezünk Hild Józsefre, halálának 159. évfordulóján.

Sándor–Metternich-kastély, Bajna

A bajnai Sándor–Metternich-kastély, közismert nevén az „Ördöglovas kastélya”, a magyar klasszicista építészet egyik kiemelkedő emléke. Az épületegyüttest Sándor Móric gróf megbízásából Hild József tervezte meg, aki a korábbi vadászlakot egy impozáns, 59 szobás főúri rezidenciává alakította át. A közelmúltban teljes körűen felújított műemlék ma interaktív kiállításokkal várja a látogatókat, bemutatva a különc gróf és családja kalandos életútját.

A bajnai Sándor-Metternich-kastély a letisztult vonalvezetés tökéletes példája

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Esztergomi bazilika

Az esztergomi bazilika, hivatalos nevén Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház Magyarország legnagyobb egyházi épülete, amely monumentális méreteivel és százméteres magasságával uralja a Duna-parti látképet. A klasszicista stílusú bazilika végső formáját Hild Józsefnek köszönheti, aki az építkezés vezetését 1838-ban vette át, és jelentősen módosította az eredeti terveket. Az 1856-ban felszentelt templom belső tere olyan különleges értékeket őriz, mint a világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett oltárképe, vagy a reneszánsz korból épségben maradt Bakócz-kápolna.