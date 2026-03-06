Áttörés a rákgyógyításban? Így állítható meg a gyilkos kór

A rákgyógyítás évtizedek óta az egyik legfontosabb téma az orvostudományban, de eddig egy úttörő módszer sem tűnt megfelelően hatásosnak. Most egy új vizsgálat kimutatta, hogy a szervezet rendelkezik egy kapcsolóval, amivel gyakorlatilag újra erőt adhatunk az immunrendszerünknek, hogy legyőzze a rákos sejteket.

Amerikai kutatók kimutatták, hogy két gén kikapcsolásával sikeres lehet a rákgyógyítás

Áttörés a rákgyógyításban?

A CBD8 típusú T-sejtek a felelősek azért, hogy felkutassák és elpusztítsák a fertőzött vagy hibás sejteket az immunrendszerben. A rákgyógyításban eddig az okozta a nehézséget, hogy ezek a sejtek egy idő után elfáradnak, és nem tudják tovább védeni a szervezetet. Ha a fertőzés vagy daganat hosszú ideje fennáll, a sejtek kimerült állapotba kerülnek, majd fokozatosan veszítenek a harcképességükből.

Amerikai kutatók azonban most rájöttek arra, hogy mindössze két konkrét gén kikapcsolásával visszanyerhetik a védekező sejtek az erejüket, a két gén pedig a ZSCAN20 és a JDP2 névre hallgat. A kikapcsolásukkal pedig a sejtek újra képesek lesznek megvédeni a szervezetet a rákos elváltozásoktól anélkül, hogy elveszítenék a hosszútávú memóriájukat - adta hírül a Sciene Daily.

Ez lehet a jövőbeli immunterápia alapja

A szakemberek egy speciális genetikai atlaszt hoztak létre a laboratóriumban, ami pontosan megmutatja, miképpen képesek megváltozni ezek az immunsejtek. A kutatásban egyértelműen kimutatták, hogy a kimerült immunsejteket képesek újra aktiválni. A felfedezés pedig egy olyan orvosi hiedelmet cáfolt meg, amely szerint a sejtek kimerülése visszafordíthatatlan és elkerülhetetlen folyamat a tartós immunaktivitás során.

A kutatási eredmény és a részletes géntérkép hatalmas előrelépést jelent a jövőbeli immunterápia továbbfejlesztésének szempontjából - pl. CAR-T sejtterápia - leginkább a nehezen kezelhető, tömör szövetekből álló szolid tumorok területén. A kutatók bíznak abban, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia, valamint az összetett számítógépes modellezés együttes erejével több és pontosabb genetikai “receptet” hozhatnak létre, hogy a sejteket programozni lehessen. Így a kimerültség feletti tehetetlenség helyett tudatosan leszünk képesek irányítani az immunszervezetünk védekezőképességét - olvasható az Origo cikkében.