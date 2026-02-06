"Szerencse, hogy élek" - Britney Spears szerint a családja halálát is okozhatta volna

Britney Spears elmondása szerint szerencsés, hogy még életben van a sok családi dráma után.

Britney Spears évek óta nem tartja kapcsolatot családjával

Mit mondott Britney Spears családjáról?

A 44 éves énekes Instagram bejegyzésében nyílt meg a családi kapcsolatairól és a vele járó magányérzetről.

Elmondta, az emberek arra vágynak, hogy kapcsolatban maradjanak egymással, de ez az ő családjában kicsit sem így működik.

Emberként megbocsáthatunk, de soha nem felejtünk

- írta Spears.

Az énekes hozzátette, hihetetlenül szerencsésnek gondolja magát, mert családja bánásmódja ellenére még most is életben van, azonban fél tőlük.

Furcsa, hogy Isten milyen titokzatos módokon dolgozik

Utóiratában az énekesnő elmondta, hogy egy jó ideje nem táncolt már, ugyanis kétszer is eltörte a lábujját, de ennek ellenére is élvezi az életét: például a szomszédjával közösen készített sajttortát.

Spears sajtó információk szerint évek óta nincs kapcsolatban a 73 éves apjával, Jamievel, 70 éves anyjával, Lynnevel és 34 éves húgával, Jamie Lynn-nel sem.

Egyébként mostanában nem ez az első eset, hogy az énekesnő negatív érzéseit fejezi ki családja iránt. Tavaly karácsonykor például a következőket írta:

Boldog karácsonyi ünnepet kívánok gyönyörű családomnak, akik soha nem voltak tiszteletlenek velem szemben, nem bántottak, soha nem tettek semmi teljesen elfogadhatatlant, és nem okoztak hihetetlen traumát, olyat, amit nem lehet helyrehozni...

- írta akkor szarkasztikusan.

Az énekesnő az ünnepeket 19 éves fiával, Jaydennel töltötte.

