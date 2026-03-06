Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Jákob Zoli a debreceni hősök mellé állt: megszámolni is nehéz, hány életet mentett meg a Tündérkör

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 15:30
Jákob ZoliTóth Zsé Ferenc
Megrázó és egyben felemelő emberi sors: Tóth Zsé Ferenc úgy döntött, hogy saját gyermekkori fájdalmát mások javára fordítja. Ma már a Tündérkör Alapítvány élén küzd az elesettekért. Debrecenben és környékén számos nehéz sorsot fordított jobbra. A szívszorító küldetés mellé most az ország nagyvonalú jótékonykodója, Jákob Zoli is felsorakozott, hogy biztosítsa a tündérek célba érését.

Van, amikor az élet a legkeményebb lapokat osztja, de Tóth Zsé Ferenc bebizonyította, hogy a semmiből is lehet csodát tenni. Ferenc története nem tündérmese: születése után azonnal intézetbe került, ahol hatvan másik gyerekkel osztozott a sanyarú sorson. Ha ez nem lett volna elég, súlyos látássérüléssel kellett megküzdenie: bal szemére teljesen vak és a jobbal is alig lát. Bár édesanyja nem mondott le róla, a nyarak sem teltek boldogabban: nyolcan nyomorogtak egy aprócska, 25 négyzetméteres lakásban, ahol gyakran az élelem is hiányzott az asztalról. Ezek a sebek lettek az alapkövei annak a küldetésnek, amit ma Tündérkör Alapítvány néven ismer az ország, és amely már 12 éve nyújt segítő kezet a sérült és elesett embereknek.

Tóth Zsé Ferenc intézetben nőtt fel, ma pedig ő Debrecen legfőbb őrangyala. A Tündérkör Alapítvány elnöke és segítői saját kezükkel cipelik a 40 kilós segélycsomagokat, nemes harcát pedig már a milliárdos Jákob Zoltán is támogatja / Fotó: olvasói fotó

Jákob Zoli felismerte: a Tündérkörben valódi életmentés zajlik

Ferenc minden idejét és energiáját az alapítványnak szenteli. Saját kezűleg állítja össze a gigantikus adománycsomagokat. Ezek a pakkok gyakran 40 kilósak, és tele vannak mosószerekkel, tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel és persze édességgel, hogy az emberek arca felderüljön.

A segítő munka híre szárnyra kélt, és a hatalmas szívéről ismert Jákob Zoli a szervezet támasza lett / Fotó: Szabolcs László

A segítő munkához a hatalmas szívéről ismert Jákob Zoli is csatlakozott, a szervezet támasza lett. Magyarország egyik leggazdagabb embere az üzemanyag-ellátást biztosítja a Tündérkör speciális, tűzoltóautóra emlékeztető járművéhez. 

Azért ilyen az autónk, hogy szemléltessük: mi is mentést végzünk

– mondja Ferenc. Jákob Zoli támogatása pedig óriási biztonságot jelent, hiszen az alapítvány kizárólag a civilek adományaira és az adó 1%-ára támaszkodhat.

Tóth Zsé Ferenc népszerű a debreceniek körében, karitatív munkáját tisztelik / Fotó: olvasói fotó

„Ez egy beteljesedett, meg nem álmodott álom”

Tóth Zsé Ferenc minden egyes kiszállításnál ott van, egyetlen alkalmat sem hagyott ki az évek során. Számára minden mosoly egy-egy gyógyír a saját múltjára. A szerény férfi és csapata a rászorulók számára a „Tündérkirályok”, akik mindig érkeznek, ha baj van.

Azok, akiknek segítünk, örökké hálásak lesznek, engem más nem is érdekel

– vallja Ferenc. A Tündérkör Alapítvány története a tiszta önzetlenség példája, ahol egy nehéz sorsú kisfiúból az ország egyik legnagyobb szívű embere vált. Munkáját immár Jákob Zoli is büszkén segíti.

 

