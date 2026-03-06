Jákob Zoli a debreceni hősök mellé állt: megszámolni is nehéz, hány életet mentett meg a Tündérkör

Van, amikor az élet a legkeményebb lapokat osztja, de Tóth Zsé Ferenc bebizonyította, hogy a semmiből is lehet csodát tenni. Ferenc története nem tündérmese: születése után azonnal intézetbe került, ahol hatvan másik gyerekkel osztozott a sanyarú sorson. Ha ez nem lett volna elég, súlyos látássérüléssel kellett megküzdenie: bal szemére teljesen vak és a jobbal is alig lát. Bár édesanyja nem mondott le róla, a nyarak sem teltek boldogabban: nyolcan nyomorogtak egy aprócska, 25 négyzetméteres lakásban, ahol gyakran az élelem is hiányzott az asztalról. Ezek a sebek lettek az alapkövei annak a küldetésnek, amit ma Tündérkör Alapítvány néven ismer az ország, és amely már 12 éve nyújt segítő kezet a sérült és elesett embereknek.
Ferenc minden idejét és energiáját az alapítványnak szenteli. Saját kezűleg állítja össze a gigantikus adománycsomagokat. Ezek a pakkok gyakran 40 kilósak, és tele vannak mosószerekkel, tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel és persze édességgel, hogy az emberek arca felderüljön.
A segítő munkához a hatalmas szívéről ismert Jákob Zoli is csatlakozott, a szervezet támasza lett. Magyarország egyik leggazdagabb embere az üzemanyag-ellátást biztosítja a Tündérkör speciális, tűzoltóautóra emlékeztető járművéhez.
Azért ilyen az autónk, hogy szemléltessük: mi is mentést végzünk
– mondja Ferenc. Jákob Zoli támogatása pedig óriási biztonságot jelent, hiszen az alapítvány kizárólag a civilek adományaira és az adó 1%-ára támaszkodhat.
Tóth Zsé Ferenc minden egyes kiszállításnál ott van, egyetlen alkalmat sem hagyott ki az évek során. Számára minden mosoly egy-egy gyógyír a saját múltjára. A szerény férfi és csapata a rászorulók számára a „Tündérkirályok”, akik mindig érkeznek, ha baj van.
Azok, akiknek segítünk, örökké hálásak lesznek, engem más nem is érdekel
– vallja Ferenc. A Tündérkör Alapítvány története a tiszta önzetlenség példája, ahol egy nehéz sorsú kisfiúból az ország egyik legnagyobb szívű embere vált. Munkáját immár Jákob Zoli is büszkén segíti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.