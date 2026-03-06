„A Polgár lányok soha nem győzték le a szovjeteket" - nagy botrányt kavart a sikerfilm

Polgár Judit szinte kislányként aratott két olimpiai aranyérmet a szaloniki (1988), majd az újvidéki (1990) sakkolimpián két nővére, Zsuzsa és Zsófia, valamint Mádl Ildikó csapattársaként. E két aranyat sokan és gyakran a Polgár lányok diadalaként emlegetik - megfeledkezve Mádl érdemeiről. A most nagy sikerrel futó Queen of Chess film nem hallgatja el Mádl szerepét, de a nemzetközi nagymester a közleményében kiemeli, ezek vagy pontatlanul szerepelnek, vagy egyszerűen kimaradtak belőle. Szalonikiben például az ötödik körben Polgár Zsuzsa és Polgár Judit remizett, Mádl Ildikó viszont legyőzte Lityinszkaját, így vertük meg a Szovjetuniót 2-1-re, ami természetesen fontos, szinte nélkülözhetetlen eleme volt a végső sikernek. Ám a filmben erre nem térnek ki - írja a Magyar Nemzet.

A Queen of Chess film Polgár Juditról szól / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Queen of Chess Polgár Judit karrierjéről szól

"Csoda kéne, hogy a Polgár lányok elvegyék a szovjetektől az aranyérmet" - hallható a meccs kapcsán a Netflixen futó alkotásban, ami Mádl szerint pontatlan, hiszen nem a Polgár lányok, a magyar válogatott játszott Szalonikiben.

Nos, a magyar csapat vette el a szovjetektől az aranyérmet. A Polgár lányok soha nem győzték le a szovjeteket, ezen az olimpián a magyar válogatott győzte le őket. 1990-ben az újvidéki olimpián viszont a Polgár lányok vesztettek a szovjet nők ellen, de Magyarország onnan is hazahozta az aranyat. Judit fantasztikusan játszott Szalonikiben, teljesítménye önmagáért beszél! Ezt a szenzációt az sem halványítaná el, ha a dokumentumfilm hitelesen mutatná be az eseményeket

- írta Mádl Ildikó a film kapcsán, ami Polgár Judit karrierjéről szól.

A Magyar Nemzet az ügy kapcsán megkereste Polgár Juditot, aki egyelőre nem reagált a kérdésekre.