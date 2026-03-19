Az első Bond-lány, Ursula Andress 16 millió fontot veszített a vagyonából

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 18:45
Ursula Andress színésznőt hatalmas pénzügyi veszteség érte. A filmtörténelem első Bond-lánya 16 millió fontot veszített a vagyonából az egykori menedzsere miatt.
Fekete Ágnes
Ursula Andress csütörtökön ünnepli a 90. születésnapját, ám boldogsága egyáltalán nem felhőtlen. A filmtörténelem első Bond-lányát ugyanis hatalmas pénzügyi veszteség érte: körülbelül 16 millió fontot veszített vagyonából egykori menedzserének, Eric Freymond-nak köszönhetően.

Bond-lány Ursula Andress hatalmas pénzügyi veszteséget szenvedett
Fotó: United Archives / Valdmanis /  Northfoto

A legendás Bond-lány, Ursula Andress jelentős pénzügyi veszteséget szenvedett el, egykori menedzserének -  aki a vagyonkezelője is volt egyben - köszönhetően. Az ügyben érintett összeg elérheti a 16 millió fontot, ami több mint hét milliárd forintnak felel meg. Az információk alapján a pénzt különböző befektetésekbe helyezték, köztük részvényekbe és műtárgyakba. A befektetések egy része azonban jelentős értékcsökkenést mutatott, ami hatalmas vagyonvesztést eredményezett.

Fotó: Piovanotto Marco /  Northfoto

Ursula Andress jogi lépéseket tett

A kialakult helyzet miatt Ursula Andress januárban jogi lépéseket tett, és feljelentést nyújtott be egykori menedzsere ellen. Az ügyben hatósági vizsgálat indult és több érintett szerepét is vizsgálják, köztük pénzügyi és jogi szakemberekét. A nyomozás célja annak a megállapítása, hogy történt-e jogsértés a vagyon kezelésével kapcsolatban, illetve hogy pontosan milyen körülmények vezettek a jelentős pénzügyi veszteséghez. Az ügy folyamatban van, és a hatóságok további részletek feltárásán dolgoznak.

Fotó: ZUMA Press /  Northfoto

Az egykori Bond-lány teljesen összetört

Ursula Andress a svájci német nyelvű Blick lapnak adott interjújában bevallotta, hogy teljesen 'összetört', mivel úgy érzi, a menedzsere szándékosan vette célba:

Nyolc éven át udvaroltak nekem és csábítottak. Kíméletlenül hazudtak nekem, és alattomos, sőt bűnös módon kihasználták a jóindulatomat és a bizalmamat, hogy mindent elvegyenek tőlem. Teljesen összetörtem.

Ursula Andress vagyonkezelője öngyilkos lett

Ursula Andress vagyonkezelőjét korábban azzal is meggyanúsították, hogy elsikkasztotta az Hermès örököse, Nicolas Puech vagyonát, amit egy tavaly júliusi párizsi kihallgatás során be is ismert. Majd ezután két héttel öngyilkos lett, és kiderült, hogy az Ursula Andress vagyonából megvásárolt műalkotások Eric Freymond feleségének, Caroline-nak a nevén szerepelnek.

Fotó: Piovanotto Marco /  Northfoto

Ursula Andress, a filmtörténelem első Bond-lánya

Ursula Andress az első Bond-lányként vonult be a filmtörténelembe, miután az 1962-es Dr. No című James Bond-filmben Honey Ryder szerepében csupán egy fehér bikini és a csípőjén lógó tőr kíséretében lépett ki a tengerből. Az akkor 26 éves színésznő alakításáért Golden Globe-díjat nyert Az év színésznő felfedezettje kategóriában. Ursula Andress karrierje során később több nemzetközi produkcióban szerepelt, és hosszú időn keresztül a hollywoodi filmipar ismert alakja volt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
