Billy Idol már millió emberrel szexelt, így meg sem lepődött, hogy van egy eltitkolt gyereke

A 69 éves rocker meglepő vallomást tett arról, hogy milyen érzés volt számára, amikor kiderült, hogy van egy eltitkolt gyermeke. Billy Idol ahogy egyre többet gondolkozott a dolgon, annál kevésbé volt meglepő számára, hiszen millió olyan emberrel szexelt már, akiket még csak nem is ismert.

Billy Idol eltitkolt gyermeke miatt meg sem lepődött

Fotó: Sonia Moskowitz Gordon / Northfoto

Billy Idol meg sem lepődött, hogy van egy eltitkolt gyermeke

A 69 éves híres rocker az iNewsnak adott interjúja során beszélt karrierjéről, családi életéről és új dokumentumfilmjéről, a Billy Idol Should Be Dead-ről, amelyet a Tribeca Filmfesztiválon mutattak be a hónap elején. Billy Idol, akinek valódi neve William Michael Albert Broad, őszintén vallott arról, milyen érzés volt megtudni, hogy 1985-ös 'Rebel Yell' című turnéja alatt tudtán kívül gyermeket nemzett. A riporter azt kérdezte tőle, hogy meglepte-e a hír, amire a rocker azt felelte:

Talán egy kicsit, de minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább sejtettem, hogy valami ilyesminek kell lennie.

Billy Idol millió emberrel szexelt

A rocklegenda továbbá bevallotta, hogy azért sem volt számára meglepő ez, mert élete során millió olyan emberrel szexelt védekezés nélkül, akiket még csak nem is ismert:

A 80-as, 70-es években jártuk a világot, és védekezés nélkül millió olyan emberrel szexeltünk, akiket nem is ismertünk. Rengeteg embernek születik a kapcsolatán kívül gyereke a rock világában.

Billy Idol drogfüggő volt éveken keresztül

Fotó: mpi04 / MediaPunch / Northfoto

Billy Idol elégedett az életével

A 69 éves rockernek három gyermeke van: Brant Broad, Willem Wolfe Broad és Bonnie Blue Broad. Brant és Bonnie révén pedig négy unokája is van, így már Billy Idol nemcsak édesapa, hanem nagypapa is. A riporter arról is kérdezte őt, hogy véleménye szerint van-e még más eltitkolt gyereke, amire a rocker azt felelte:

Azt hiszem, most már tudnánk róluk, ha lennének.

Billy Idol sokáig volt drogfüggő, de most már jó ideje felhagyott önpusztító életével és teljesen tiszta. A gyerekei iránt érzett szeretete volt az, ami ráébresztette arra, hogy be kell fejezni a züllést. És most, hogy végre sikerült tisztának maradnia, úgy érzi, sokkal jobb helyen van az életében: