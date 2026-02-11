Azt mondták az édesanyának, már nem menthetik meg az életét – végül kiderült: semmi komoly baja

Amikor a kanadai Julia Quirk anyukáját, Philomena Pearce-t kórházba vitték, a lehető legrosszabb híreket közölték velük: azt mondták, hogy a vakbélrák átterjedt az egész testére, és már semmit sem tudnak tenni érte. Ez azonban nem az első alkalom volt, hogy a nőt félrediagnosztizálták.

Évekig félrediagnosztizálták az anyukát (fotó: Pexels)

Az orvosok szerint még hozzányúlni is veszélyes lett volna, Quirk azonban másnap egy St. John’s-i rákklinikára vitte az édesanyját, hogy másik szakvéleményt kérjen. Quirk nem azért döntött így, mert nem tudta elfogadni, hogy az anyukája a halál szélén áll, hanem azért, mert az elmúlt években többször is félrediagnosztizálták az asszonyt.

Az anyuka hálás, hogy lánya kiállt érte, ugyanis kiderült: Philomena „rákja” nemhogy nem terjedt el, de valójában nem is létezett. Az orvosnak mindössze 25 percébe telt felismerni, hogy amit korábban ráknak diagnosztizáltak, az csupán egy egyszerű tályog volt. Bár Quirknek meg kellett volna könnyebbülnie, az igazság inkább haragot váltott ki belőle, mivel az édesanyját 2022 óta többször is félrediagnosztizálták, ami már az egészségi állapotán is meglátszik.

Évek óta szenved a félrediagnosztizált anyuka

Philomena 2022 óta műtéten, rehabilitáción és számos vizsgálaton esett át, hogy megpróbálják helyrehozni a vakbelével kapcsolatos problémákat.

Minden akkor kezdődött, amikor az anyukát hátfájdalom miatt a sürgősségire vitték, ahol CT-vizsgálatok után antibiotikumot kapott. Csak évekkel később derült ki, hogy azokon a CT-felvételeken Philomena vakbele „nem volt látható”, és további vizsgálatokra lett volna szükség. 2023 első napjaiban ismét kórházba került, miután a háta dagadni kezdett. Ekkor tályogot diagnosztizáltak nála, de fájdalmai miatt több napot is kórházban töltött. A tályogot csak márciusban szívták le, miután rájöttek, hogy már megrepedt, és daganat alakult ki a helyén.

A műtét után negyedik stádiumú vakbélrákot diagnosztizáltak nála, az orvosok pedig hozzátették: mindez elkerülhető lett volna, ha a problémát korábban kezelik.

Amikor hónapokkal később, Philomena stroke-ra utaló tüneteket mutatott, orvosai vérhígítót adtak neki, ami szintén orvosi hiba volt. Állapota tovább romlott, majd egy roham után a teste teljes jobb oldala lebénult.