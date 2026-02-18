Idegenek kórházi számláira költi vagyonát az Agymenők sztárja

Az Agymenők Raj Koothrappalija egészen meglepő módot választott arra, hogyan költse el vagyonát. Kunal Nayyar bevallotta, hogy évek óta fizeti ki névtelenül idegen családok orvosi számláit.

Az Agymenők szereplők közül Raj Koothrappalija 'maszkos igazságosztóként' tekint magára

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Az Agymenők sztárja betegeknek segít

Kunal Nayyal meglepő jótékonysági akciójáról vallott. Az Agymenők sztárja a The i Papernek elárulta, hogy időről időre felkeresi a GoFundMe oldalát, ahol rászoruló családok történeteit olvassa. Ha pedig egy kampány különösen megérinti - például egy súlyos betegség vagy váratlan műtét miatt felhalmozódott egészségügyi számla -, akkor névtelenül kiegyenlíti a teljes összeget. Kunal Nayyal tréfásan úgy fogalmazott, hogy egyfajta álarcos igazságosztóként létezik:

Amit igazán szeretek csinálni, az az, hogy este felmegyek a GoFundMe oldalra, és véletlenszerűen kiválasztott családok orvosi számláit fizetem ki. Ez az én maszkos igazságosztó szerepem!

Kunal Nayyar feleségével, Neha Kapurral együtt is szeret jótékonykodni

Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Kunal Nayyal felesége is szeret másokon segíteni

Kunal Nayyal feleségével együtt egyéb módokon is próbál segíteni másokon. Korábban például ösztöndíjakat is finanszíroztak hátrányos helyzetű diákok számára, de más szervezeteket is támogattak már:

Állatvédő szervezeteket is segítünk, mert szeretjük a kutyákat!

Az Agymenők Raj Koothrappalija szerint a siker és a vagyon felelősséggel jár, és ha valaki képes változást hozni mások életében, akkor kötelessége megtenni.

Kunal Nayyar az Agymenők sorozattal Hollywood egyik legjobban kereső tévésztárja lett

Fotó: Daniel Teixeira / Northfoto

Az Agymenők Raj Koothrappalija az egyik legjobban fizetett tévésztár lett

Kunal Nayyar neve egyet jelent az Agymenők című sorozat sikerével. A 2007 és 2019 között futó világsikerű sitcomban a szociálisan esetlen, de szerethető asztrofizikust, Raj Koothrappalit alakította, és a teljes 12 évadon át a főszereplőgárda tagja volt. A széria elképesztő nézettséget és hatalmas fizetéseket hozott a színészeknek. Általa pedig Kunal Nayyar is Hollywood legjobban kereső tévésztárjai közé került. Ezt pedig nem tehernek éli meg, hanem az 'univerzum ajándékának'. Az Agymenők sztárja azt vallja, a gazdagság felszabadítja őt, mert így legalább segíthet másokon: