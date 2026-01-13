Évekig rettegésben élt Rose McGowan: beteges kontroll alatt tartották a Bűbájos boszorkák producerei

Nem nyugszik az 52 éves aktivista színésznő. Rose McGowan a Bűbájos boszorkák forgatása alatt elszenvedett testszégyenítésről vallott a napokban a Variety-nek, és arról is beszélt, hogy szerinte Hollywood csak látszólag fejlődött a #metoo-botrány óta.
A Sikoly, a Halálbiztos és a Bűbájos boszorkák sztárja volt az első színésznő, aki nyíltan kiállt Harvey Weinstein producer ellen. A hatalmával visszaélő filmes számos hollywoodi sztárt molesztált, köztük Rose McGowant is, akit meg is erőszakolt.
McGowan 2001-ben csatlakozott a Bűbájos boszorkák csapatához, amivel egy időre kikerült Weinstein befolyási köréből, ám a sikersorozat producerei sem kímélték őt. Paige Matthews szerepében ugyanis minden évad elején egy rendkívül megalázó procedúrának kellett alávetnie magát ahhoz, hogy a sorozatban maradhasson.
Amikor visszajöttem az évadokra, körbeálltak, hogy megmérjék a súlyomat… szerintem ez tényleg olyan volt, mint amikor a saját terméküket vizsgálták. Nem volt semmi finomság benne. Teljesen rendben volt így akkoriban
– mesélte McGowan.
A színésznőnek a pénzemberek előtt, hiányos öltözetben kellett mérlegre állnia. Emellett kötelezték arra is, hogy semmilyen körülmények között ne hízzon, ami miatt többször érezte úgy, hogy étkezési zavarokkal küzd. A széria azonban jobb lehetőségeket biztosított számára Hollywoodban, így kénytelen volt alávetni magát a megalázó eljárásnak.
Rose McGowan nemcsak a konkrét súlyellenőrzést kifogásolta, hanem azt is, hogy ez a testközpontú hozzáállás akkoriban teljesen normálisnak számított a sorozatnál. Szerinte mindez része volt annak a tágabb, kellemetlen hatalmi dinamikának, amely a „nagyon vállalati” forgatási környezetet jellemezte.
Sokan teszik fel a kérdést, mi változott az elmúlt körülbelül tíz évben, a #metoo-botrány kirobbanása óta.
Számos területen valóban történt előrelépés: megjelentek az intimitáskoordinátorok, valamint a nagyobb stúdióknál mentálhigiénés szervezetek működnek, ahol bárki jelezheti, ha zaklatás vagy hatalommal való visszaélés áldozatának érzi magát. McGowan szerint azonban a női test és a női szerepek megítélése terén Hollywood még mindig nem változott gyökeresen – legfeljebb, ahogy ő fogalmazott, „más címkéket aggattak rájuk”.
