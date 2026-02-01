Grammy 2026: Minden, amit tudni lehet a zeneipar legjobban várt estéjéről

A világ legnagyobb előadói lázasan készülnek az év egyik legjobban várt eseményére. A Grammy 2026 ismét bebizonyítja, miért számít a zeneipar Oscar-gálájának. Elképesztő fellépések, rekordot döntő jelölések, történelmi debütálások várják a nézőket. Íme egy összefoglaló arról, hogy pontosan mit tudunk eddig a Grammy-gála 2026-ról.
A 68. Grammy-díjátadót 2026. február 1-jén, vasárnap rendezik meg a legendás Crypto.com Arena-ban, Los Angeles szívében. A helyszín évek óta ad otthont a világ egyik legnagyobb díjátadó show-jának, ahol a zeneipar krémje gyűlik össze egyetlen estére. A ceremónia házigazdája ismét Trevor Noah lesz, aki ezzel a hatodik, egyben utolsó alkalommal vállalja a műsorvezetői szerepet. A humoráról és éles megjegyzéseiről ismert sztár az elmúlt években meghatározó arca lett a Grammy-gáláknak, így búcsúja biztosan emlékezetesre sikerül majd.
A 2026-os gála több újdonságot is hoz:
Örülök, hogy az idei változások közül sok lehetővé teszi számunkra, hogy még több alkotót tüntessünk ki. Ez számomra mindig pozitív eredmény.
A Grammy 2026 gálán hatalmas a tét. Bad Bunny ugyanis történelmet írhat idén, mint az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év albuma díjat. De ha Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyeri el az Év albuma díjat, akkor ők lesznek az első szóló férfi rapperek a Grammy történelmében, akiknek ez sikerül. Az első alkalommal jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Addison Rae, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young.
A legtöbb jelölést pedig Kendrick Lamar kapta, mivel nem kevesebb, mint 9 jelölést gyűjtött be. Szorosan mögötte olyan nevek következnek, mint Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut, akik egyaránt 7–7 kategóriában versenyeznek a Grammy-díjért. Bad Bunny, Leon Thomas és Sabrina Carpenter mindhárman hat jelölést kaptak, amíg több művész ötöt kapott, köztük Doechii, SZA, az író-producer Andrew Watt, Tyler, the Creator és Pusha T & Malice a Clipse-ből.
A Grammy 2026 fellépők listája igazi sztárparádét ígér, akik mind úgy lettek összeválogatva, hogy a nézők minden műfajból találjanak majd kedvükre valót. A díjátadó egyik legnagyobb szenzációja, hogy Rosé, a Blackpink tagja, az első K-pop szólóelőadóként lép majd fel. Ez pedig nemcsak számára nagy mérföldkő, hanem az egész K-pop műfaj számára is. A fellépők között lesz továbbá Lady Gaga, Tyler, the Creator, Bruno Mars, Pharell Williams, Sabrina Carpenter és még Justin Bieber is. Ami azért is számít különlegesnek, mert a fiatal énekes 2022 óta még a díjátadóra sem ment el. Éppen ezért Justin Bieber visszatérése talán az egyik legjobban várt fellépés mind közül.
Természetesen idén sem marad el az érzelmes In Memoriam blokk, amelyben a zenei világ megható előadásokkal tiszteleg majd az elmúlt évben elhunyt ikonok és alkotók előtt. Ozzy Osbourne tiszteletére például egy rock csapat áll össze, amelynek tagjai Post Malone, Slash és Duff McKagan (Guns N' Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), valamint a producer Andrew Watt lesznek. Roberta Flack és D'Angelo megemlékezéséről pedig Ms. Lauryn Hill fog gondoskodni. De a country műfaj képviselőiről sem felejtkeznek meg. Reba McEntire, Brandy Clark és Lukas Nelson egy közös előadással tisztelegnek a country műfaj nemrégiben elveszített tagjai előtt.
Ezekből jól látható, hogy a Grammy 2026 minden eddiginél nagyobb szabású eseménynek ígérkezik: a világsztárok, az új rekordok, a történelmi pillanatok és az érzelmes búcsúk nagy valószínűséggel felejthetetlenné fogják tenni a zeneipar legnagyobb éjszakáját. Ezáltal pedig a Grammy-gála ismét bebizonyítja, hogy a zene képes összehozni az egész világot.
