Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Grammy 2026: Minden, amit tudni lehet a zeneipar legjobban várt estéjéről

Grammy-gála 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 17:20
Lady GagaGrammyGrammy-díjátadóKendrick LamarGrammy-gálaGrammy 2026Justin BieberBruno Mars
Az idei díjátadó rengeteg meglepetést tartogat magában. A Grammy 2026 gálán az elképesztő fellépők mellett történelmi debütálásokra is számíthatunk.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A világ legnagyobb előadói lázasan készülnek az év egyik legjobban várt eseményére. A Grammy 2026 ismét bebizonyítja, miért számít a zeneipar Oscar-gálájának. Elképesztő fellépések, rekordot döntő jelölések, történelmi debütálások várják a nézőket. Íme egy összefoglaló arról, hogy pontosan mit tudunk eddig a Grammy-gála 2026-ról.

Grammy 2026 gála egyik fellépője Lady Gaga lesz, az énekesnő hét jelöléssel indul a díjátadón
A Grammy 2026 gála egyik fellépője Lady Gaga lesz, az énekesnő hét jelöléssel indul a díjátadón
(Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Mik a legfontosabb tudnivalók a Grammy 2026-ról?

  • A 68. Grammy-díjátadót 2026. február 1-jén, vasárnap rendezik meg a Crypto.com Arena-ban, Los Angelesben.
  • A Grammy 2026 magyar idő szerint 2026. február 2-án, hétfő hajnali 02:00-kor fog kezdődni és a Paramount+-on lehet majd élőben követni.
  • A műsorvezető Trevor Noah lesz, aki hatodjára vezeti majd a zenei élet legjobban várt eseményét.
  • A jelöltek listáját Kendrick Lamar vezeti, összesen kilenc jelöléssel.
  • A fellépők között olyan hírességek is szerepelnek, mint Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Bruno Mars. Sőt, még Justin Bieber is újra a Grammy színpadára áll.

Grammy 2026: Minden, amit tudni lehet a zeneipar legjobban várt estéjéről

A 68. Grammy-díjátadót 2026. február 1-jén, vasárnap rendezik meg a legendás Crypto.com Arena-ban, Los Angeles szívében. A helyszín évek óta ad otthont a világ egyik legnagyobb díjátadó show-jának, ahol a zeneipar krémje gyűlik össze egyetlen estére. A ceremónia házigazdája ismét Trevor Noah lesz, aki ezzel a hatodik, egyben utolsó alkalommal vállalja a műsorvezetői szerepet. A humoráról és éles megjegyzéseiről ismert sztár az elmúlt években meghatározó arca lett a Grammy-gáláknak, így búcsúja biztosan emlékezetesre sikerül majd. 

Trevor Noah hatodjára lesz a Grammy-díjátadó műsorvezetője
Trevor Noah hatodjára lesz a Grammy-díjátadó műsorvezetője
(Fotó: Tony Forte/Northfoto)

A Grammy 2026 új kategóriái

A 2026-os gála több újdonságot is hoz:

  • Bevezetik a Best Album Cover díjat, vagyis az Év Legjobb borítója díjat, amellyel végre az albumok vizuális világát is külön elismerik.
  • Megjelenik a Best Traditional Country Album, vagyis a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória is.
    Emellett átalakul a country műfaj is. A korábbi Best Country Album díjat, vagyis a Legjobb Country Album díjat, kettéválasztják hagyományos és kortárs irányzatra, ezzel is jelezve a műfaj sokszínűségét. Ez azért is jelentős, mert a country zene hatalmas erővel bír az USA-ban és így lehetőség lesz több előadót is kiemelni ebben a kategóriában. Harvey Mason Jr., a Recording Academy vezérigazgatója így nyilatkozott a Grammy.com-nak ezzel kapcsolatban:

Örülök, hogy az idei változások közül sok lehetővé teszi számunkra, hogy még több alkotót tüntessünk ki. Ez számomra mindig pozitív eredmény.

Bad Bunny lehet az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év Legjobb Albumáért járó Grammy-díjat
Bad Bunny lehet az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év Legjobb Albumáért járó Grammy-díjat
(Fotó: MediaPunch/Northfoto)

Kik a Grammy 2026 jelöltjei?

A Grammy 2026 gálán hatalmas a tét. Bad Bunny ugyanis történelmet írhat idén, mint az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év albuma díjat. De ha Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyeri el az Év albuma díjat, akkor ők lesznek az első szóló férfi rapperek a Grammy történelmében, akiknek ez sikerül. Az első alkalommal jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Addison Rae, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young

A legtöbb jelölést pedig Kendrick Lamar kapta, mivel nem kevesebb, mint 9 jelölést gyűjtött be. Szorosan mögötte olyan nevek következnek, mint Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut, akik egyaránt 7–7 kategóriában versenyeznek a Grammy-díjért. Bad Bunny, Leon Thomas és Sabrina Carpenter mindhárman hat jelölést kaptak, amíg több művész ötöt kapott, köztük Doechii, SZA, az író-producer Andrew Watt, Tyler, the Creator és Pusha T & Malice a Clipse-ből.

Kendrick Lamar kapta a Grammy 2026 legtöbb jelölését, összesen 9-et gyűjtött be
Kendrick Lamar kapta a Grammy 2026 legtöbb jelölését, összesen 9-et gyűjtött be
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Kik lesznek a Grammy 2026 fellépői?

A Grammy 2026 fellépők listája igazi sztárparádét ígér, akik mind úgy lettek összeválogatva, hogy a nézők minden műfajból találjanak majd kedvükre valót. A díjátadó egyik legnagyobb szenzációja, hogy Rosé, a Blackpink tagja, az első K-pop szólóelőadóként lép majd fel. Ez pedig nemcsak számára nagy mérföldkő, hanem az egész K-pop műfaj számára is. A fellépők között lesz továbbá Lady Gaga, Tyler, the Creator, Bruno Mars, Pharell Williams, Sabrina Carpenter és még Justin Bieber is. Ami azért is számít különlegesnek, mert a fiatal énekes 2022 óta még a díjátadóra sem ment el. Éppen ezért Justin Bieber visszatérése talán az egyik legjobban várt fellépés mind közül.

Megható megemlékezések

Természetesen idén sem marad el az érzelmes In Memoriam blokk, amelyben a zenei világ megható előadásokkal tiszteleg majd az elmúlt évben elhunyt ikonok és alkotók előtt. Ozzy Osbourne tiszteletére például egy rock csapat áll össze, amelynek tagjai Post Malone, Slash és Duff McKagan (Guns N' Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), valamint a producer Andrew Watt lesznek. Roberta Flack és D'Angelo megemlékezéséről pedig Ms. Lauryn Hill fog gondoskodni. De a country műfaj képviselőiről sem felejtkeznek meg. Reba McEntire, Brandy Clark és Lukas Nelson egy közös előadással tisztelegnek a country műfaj nemrégiben elveszített tagjai előtt.

Ozzy Osbourne-ról is megemlékeznek a Grammy 2026 gálán
Ozzy Osbourne-ról is megemlékeznek a Grammy 2026 gálán
(Fotó: Janice Ogata/MediaPunch/Northfoto)

Ezekből jól látható, hogy a Grammy 2026 minden eddiginél nagyobb szabású eseménynek ígérkezik: a világsztárok, az új rekordok, a történelmi pillanatok és az érzelmes búcsúk nagy valószínűséggel felejthetetlenné fogják tenni a zeneipar legnagyobb éjszakáját. Ezáltal pedig a Grammy-gála ismét bebizonyítja, hogy a zene képes összehozni az egész világot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu