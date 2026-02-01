Grammy 2026: Minden, amit tudni lehet a zeneipar legjobban várt estéjéről

Bad Bunny lehet az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év Legjobb Albumáért járó Grammy-díjat

(Fotó: MediaPunch/Northfoto)

Kik a Grammy 2026 jelöltjei?

A Grammy 2026 gálán hatalmas a tét. Bad Bunny ugyanis történelmet írhat idén, mint az első spanyol nyelvű művész, aki elnyeri az Év albuma díjat. De ha Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyeri el az Év albuma díjat, akkor ők lesznek az első szóló férfi rapperek a Grammy történelmében, akiknek ez sikerül. Az első alkalommal jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Addison Rae, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young.

A legtöbb jelölést pedig Kendrick Lamar kapta, mivel nem kevesebb, mint 9 jelölést gyűjtött be. Szorosan mögötte olyan nevek következnek, mint Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut, akik egyaránt 7–7 kategóriában versenyeznek a Grammy-díjért. Bad Bunny, Leon Thomas és Sabrina Carpenter mindhárman hat jelölést kaptak, amíg több művész ötöt kapott, köztük Doechii, SZA, az író-producer Andrew Watt, Tyler, the Creator és Pusha T & Malice a Clipse-ből.

Kendrick Lamar kapta a Grammy 2026 legtöbb jelölését, összesen 9-et gyűjtött be

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Kik lesznek a Grammy 2026 fellépői?

A Grammy 2026 fellépők listája igazi sztárparádét ígér, akik mind úgy lettek összeválogatva, hogy a nézők minden műfajból találjanak majd kedvükre valót. A díjátadó egyik legnagyobb szenzációja, hogy Rosé, a Blackpink tagja, az első K-pop szólóelőadóként lép majd fel. Ez pedig nemcsak számára nagy mérföldkő, hanem az egész K-pop műfaj számára is. A fellépők között lesz továbbá Lady Gaga, Tyler, the Creator, Bruno Mars, Pharell Williams, Sabrina Carpenter és még Justin Bieber is. Ami azért is számít különlegesnek, mert a fiatal énekes 2022 óta még a díjátadóra sem ment el. Éppen ezért Justin Bieber visszatérése talán az egyik legjobban várt fellépés mind közül.