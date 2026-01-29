Most érkezett: nagy visszatérésre készül Justin Bieber

Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 11:40
Hihetetlen bejelentés érkezett a popsztártól! Justin Bieber négy év kihagyás után ismét fellép a Grammy-gálán.

Négy év után visszatér a Grammy-gála színpadára Justin Bieber. Az énekes nemrég megerősítette a hírt, hogy fellép a 2026-os gálán, ami egyben az első színpadi visszatérése a rendezvényen 2022 óta.

Justin Bieber visszatér a Grammy-gála színpadára
Justin Bieber visszatér a Grammy-gála színpadára / Fotó: AFP /  AFP

Négy év kihagyás után úgy döntött: fellép a 2026-os Grammy-gálán Justin Bieber

A rendezvény február 1-én kerül megrendezésre. Justin Bieber egyébként 2022 óta még csak részt sem vett a díjátadón: akkor lépett fel utoljára, amikor a Justice albuma slágerét, a „Peaches”-t adta elő. 

Az énekes 2024-ben rövid időre visszatért a színpadra, de ettől eltekintve kerülte a nyilvános fellépéseket, miután folyamatos egészségügyi problémákkal küzdött, többek között Ramsay Hunt-szindrómát is diagnosztizáltak nála. Emiatt 2022 szeptemberében meg kellett szakítania a Justice turnéját.

A múlt hétvégén felléptem a Rock in Rión és mindent beleadtam a brazil közönségért

– írta akkor egy Instagram-sztoriban.

Amikor lejöttem a színpadról, eluralkodott rajtam a kimerültség és rájöttem, hogy most az egészségemre kell összpontosítanom. Ezért egy időre szünetet tartok a turnézással. Rendben leszek, de időre van szükségem a felépüléshez.

A popsztár azt is  elismerte, hogy a turnézás komolyan megviselte őt.

Idén azonban a Grammy-díjas előadó nagyobb és jobb formában tért vissza, mint valaha. Júliusban váratlanul megjelentette a SWAG című albumát, majd szeptemberben ezt követte a SWAG II, emellett pedig megerősítette, hogy egy év után újra élő, nyilvános fellépést vállal. Justin Bieber mellett az idei Legjobb új előadó kategória jelöltjei – Olivia Dean, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, sombr, Lola Young és The Marías –, is színpadra lépnek - írja az eonline. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
