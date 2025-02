Grammy 2025: Ők a nyertesek

Beyoncé kapta a legjobb country duó/együttes díját az II Most Wanted című dalért, amelyet Miley Cyrusszal együtt adtak elő. Kendrick Lamar három díjat nyert Not Like Us című daláért. Megkapta a legjobb rap-dal, a legjobb rap-előadás és a legjobb klip díját is. Nagy sikert aratott Charli XCX is, aki Brat című albumával három Grammy-t vihetett haza - írja a life.hu.

Nagy sikert aratott Charli XCX, aki Brat című albumával három Grammy-t vihetett haza Fotó: Northfoto

Grammy 2025 díjazottjai:

Az év felvétele: Not Like Us, Kendrick Lamar

Legjobb új előadó: Chappell Roan

Legjobb pop szóló előadás: Espresso, Sabrina Carpenter

Legjobb pop duó/csoportos előadás: Die With a Smile, Lady Gaga és Bruno Mars

Legjobb pop vokális album: Short n' Sweet, Sabrina Carpenter

Legjobb dance/elektronikus felvétel: Neverender, Justice és Tame Impala

Legjobb dance pop felvétel: Von Dutch, Charli XCX

Legjobb dance/elektronikus album: Brat, Charli XCX

Legjobb rock előadás: Now and Then, The Beatles

Legjobb metál előadás: Mea Culpa (Ah! Ça ira!), Gojira, Marina Viotti és Victor Le Masne

Legjobb rock dal: Broken Man, Annie Clark, dalszerző (St. Vincent)

Legjobb rock album: Hackney Diamonds, The Rolling Stones

Legjobb alternatív zenei előadás: Flea, St. Vincent

Legjobb alternatív zenei album: All Born Screaming, St. Vincent

Legjobb R&B előadás: Made for Me (Live on BET), Muni Long

Legjobb hagyományos R&B előadás: That's You, Lucky Daye

Legjobb R&B dal: Saturn, Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon és Scott Zhang dalszerzők

Legjobb R&B album: 11:11 (Deluxe), Chris Brown

Legjobb rap előadás: Not Like Us, Kendrick Lamar

Legjobb dallamos rap előadás: 3:AM, Rapsody featuring Erykah Badu

Legjobb rap dal: Not Like Us, Kendrick Lamar (dalszerző: Kendrick Lamar)

Legjobb rap album: Alligator Bites Never Heal, Doechii

Legjobb jazz előadás: Twinkle Twinkle Little Me, Samara Joy és Sullivan Fortner

Legjobb vokális jazz album: A Joyful Holiday, Samara Joy

Legjobb hagyományos pop album: Visions, Norah Jones

Legjobb country szóló előadás: It Takes a Woman, Chris Stapleton

Legjobb country duó/csoportos előadás: II Most Wanted, Beyoncé featuring Miley Cyrus