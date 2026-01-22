Folytatódik a Beckham családi botrány: saját fia gyalázza Victoria Beckhamet

A Beckham családi dráma újabb fordulóponthoz érkezett. Ami Brooklyn Beckham számára az egyik legkellemetlenebb élmény volt valaha, az a legkisebb Beckham fiú számára csak poén. Cruz Beckham édesanyja, Victoria Beckham, esküvői táncán viccelődik a közösségi médiában.

Victoria Beckham esküvői táncán nevet a legkisebb Beckham fiú, Cruz Beckham (Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto)

Victoria Beckham esküvői táncán viccelődik Cruz Beckham is

Nem csillapodnak a kedélyek a Beckham-család háza táján. Bár a családtagok hivatalosan igyekeznek visszafogottan kezelni az ügyet, akad olyan is, aki nem tudja visszafogni magát. A legkisebb Beckham fiú nem veszi komolyan testvére, Brooklyn Beckham, nyilatkozatát, amit mi sem bizonyít jobban, mint a legutóbbi közösségi médiás húzása. Cruz Beckham Instagram oldalán egy olyan mémvideót kedvelt, amely Victoria Beckham esküvői táncát figurázta ki. A videó humoros formában idézi fel a sokat vitatott pillanatot, és humoros hangvétele miatt gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon is. Cruz pedig nem bírta ki, hogy ne reagáljon rá.

A Beckham-család többi tagja igyekszik visszafogottan kezelni a jelenlegi helyzetet (Fotó: PA / Northfoto)

Victoria Beckham esküvői tánca

A Beckham-családi dráma gyökere Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjére vezethető vissza. A ceremónián a tervek szerint az ifjú pár közös, romantikus első táncot adtak volna elő, ám az események váratlan fordulatot vettek. Marc Anthony, az esküvő egyik fellépője, ugyanis a feleség helyett, Victoria Beckham-et hívta fel a táncparkettre, aminek következtében Nicola Peltz könnyekkel küszködve elvonult. A legidősebb Beckham fiú pedig hirtelen ketteseben találta magát az édesanyjával a színpadon és egy anya-fia tánc kezdődött el a tervezett romantikus első tánc helyett:

500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony felhívott a színpadra, ahol a program szerint romantikus táncot kellett volna táncolnom a feleségemmel, de ehelyett az anyám várt rám, hogy táncoljon velem

Brooklyn Beckham állítása szerint ez volt élete egyik legkellemetlenebb pillanata, és úgy érezte édesanyja nem megfelelő módon táncolt vele: