Folytatódik a Beckham családi botrány: saját fia gyalázza Victoria Beckhamet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 13:20
A Beckham családi drámát igyekeznek visszafogottan kezelni a családtagok. Kivéve Cruz Beckham, aki édesanyja, Victoria Beckham, esküvői táncán viccelődik.
Fekete Ágnes
A Beckham családi dráma újabb fordulóponthoz érkezett. Ami Brooklyn Beckham számára az egyik legkellemetlenebb élmény volt valaha, az a legkisebb Beckham fiú számára csak poén. Cruz Beckham édesanyja, Victoria Beckham, esküvői táncán viccelődik a közösségi médiában. 

Victoria Beckham esküvői táncán nevet a legkisebb Beckham fiú, Cruz Beckham
Victoria Beckham esküvői táncán nevet a legkisebb Beckham fiú, Cruz Beckham (Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto)

Victoria Beckham esküvői táncán viccelődik Cruz Beckham is

Nem csillapodnak a kedélyek a Beckham-család háza táján. Bár a családtagok hivatalosan igyekeznek visszafogottan kezelni az ügyet, akad olyan is, aki nem tudja visszafogni magát. A legkisebb Beckham fiú nem veszi komolyan testvére, Brooklyn Beckham, nyilatkozatát, amit mi sem bizonyít jobban, mint a legutóbbi közösségi médiás húzása. Cruz Beckham Instagram oldalán egy olyan mémvideót kedvelt, amely Victoria Beckham esküvői táncát figurázta ki. A videó humoros formában idézi fel a sokat vitatott pillanatot, és humoros hangvétele miatt gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon is. Cruz pedig nem bírta ki, hogy ne reagáljon rá. 

A Beckham-család többi tagja igyekszik visszafogottan kezelni a jelenlegi helyzetet
A Beckham-család többi tagja igyekszik visszafogottan kezelni a jelenlegi helyzetet (Fotó: PA / Northfoto)

Victoria Beckham esküvői tánca

A Beckham-családi dráma gyökere Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjére vezethető vissza. A ceremónián a tervek szerint az ifjú pár közös, romantikus első táncot adtak volna elő, ám az események váratlan fordulatot vettek. Marc Anthony, az esküvő egyik fellépője, ugyanis a feleség helyett, Victoria Beckham-et hívta fel a táncparkettre, aminek következtében Nicola Peltz könnyekkel küszködve elvonult. A legidősebb Beckham fiú pedig hirtelen ketteseben találta magát az édesanyjával a színpadon és egy anya-fia tánc kezdődött el a tervezett romantikus első tánc helyett:

500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony felhívott a színpadra, ahol a program szerint romantikus táncot kellett volna táncolnom a feleségemmel, de ehelyett az anyám várt rám, hogy táncoljon velem

Brooklyn Beckham állítása szerint ez volt élete egyik legkellemetlenebb pillanata, és úgy érezte édesanyja nem megfelelő módon táncolt vele:

Nagyon helytelenül táncolt velem mindenki előtt. Soha életemben nem éreztem még ennyire kényelmetlenül és megalázva magam.

Brooklyn Beckham számára az édesanyjával közös esküvői tánc volt élete legkellemetlenebb élménye
Brooklyn Beckham számára az édesanyjával közös esküvői tánc volt élete legkellemetlenebb élménye (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

Vajon kiderül, hogy mi az igazság?

Egy esküvői vendég, Stavros Agapiou, azóta megerősítette Victoria Beckham helytelen viselkedését. A férfi állítólag tanúja volt az egykori Spice Girls tag 'nem megfelelő' táncának és ezt Instagram oldalán le is írta:

Ott voltam, és ő tényleg ezt tette, a férfi igazat mond.

Hogy valójában mi is történt, azt csak egy felvétel tudná bizonyítani, azonban a vitatott esküvői táncról mindössze egyetlenegy videó készült és az Brooklyn Beckham birtokában van, így rajta áll, hogy megmutatja-e a nagyvilágnak vagy sem. 

 

