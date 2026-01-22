Folytatódik a Beckham családi botrány: saját fia gyalázza Victoria Beckhamet

A Beckham családi dráma újabb fordulóponthoz érkezett. Ami Brooklyn Beckham számára az egyik legkellemetlenebb élmény volt valaha, az a legkisebb Beckham fiú számára csak poén. Cruz Beckham édesanyja, Victoria Beckham, esküvői táncán viccelődik a közösségi médiában.
Nem csillapodnak a kedélyek a Beckham-család háza táján. Bár a családtagok hivatalosan igyekeznek visszafogottan kezelni az ügyet, akad olyan is, aki nem tudja visszafogni magát. A legkisebb Beckham fiú nem veszi komolyan testvére, Brooklyn Beckham, nyilatkozatát, amit mi sem bizonyít jobban, mint a legutóbbi közösségi médiás húzása. Cruz Beckham Instagram oldalán egy olyan mémvideót kedvelt, amely Victoria Beckham esküvői táncát figurázta ki. A videó humoros formában idézi fel a sokat vitatott pillanatot, és humoros hangvétele miatt gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon is. Cruz pedig nem bírta ki, hogy ne reagáljon rá.
A Beckham-családi dráma gyökere Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjére vezethető vissza. A ceremónián a tervek szerint az ifjú pár közös, romantikus első táncot adtak volna elő, ám az események váratlan fordulatot vettek. Marc Anthony, az esküvő egyik fellépője, ugyanis a feleség helyett, Victoria Beckham-et hívta fel a táncparkettre, aminek következtében Nicola Peltz könnyekkel küszködve elvonult. A legidősebb Beckham fiú pedig hirtelen ketteseben találta magát az édesanyjával a színpadon és egy anya-fia tánc kezdődött el a tervezett romantikus első tánc helyett:
500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony felhívott a színpadra, ahol a program szerint romantikus táncot kellett volna táncolnom a feleségemmel, de ehelyett az anyám várt rám, hogy táncoljon velem
Brooklyn Beckham állítása szerint ez volt élete egyik legkellemetlenebb pillanata, és úgy érezte édesanyja nem megfelelő módon táncolt vele:
Nagyon helytelenül táncolt velem mindenki előtt. Soha életemben nem éreztem még ennyire kényelmetlenül és megalázva magam.
Egy esküvői vendég, Stavros Agapiou, azóta megerősítette Victoria Beckham helytelen viselkedését. A férfi állítólag tanúja volt az egykori Spice Girls tag 'nem megfelelő' táncának és ezt Instagram oldalán le is írta:
Ott voltam, és ő tényleg ezt tette, a férfi igazat mond.
Hogy valójában mi is történt, azt csak egy felvétel tudná bizonyítani, azonban a vitatott esküvői táncról mindössze egyetlenegy videó készült és az Brooklyn Beckham birtokában van, így rajta áll, hogy megmutatja-e a nagyvilágnak vagy sem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.