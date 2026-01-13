A Reszkessetek, betörők! sztárja hatalmas bajba keveredett, akár börtönbe is kerülhet

A Reszkessetek, betörők! legendás színésze büntetőjogi vád alá került az Egyesült Államokban. Daniel Sternt, aki Marv, a kétbalkezes betörő szerepével vált világhírűvé, prostitúciós szolgáltatás igénybevételével gyanúsítják.

A Reszkessetek, betörők! című film az egyik legnépszerűbb karácsonyi film világszerte / Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto

A Reszkessetek, betörők! sztárja akár börtönbe is kerülhet

Daniel Stern prostitúciós botrányba keveredett. A Reszkessetek, betörők! sztárja múlt hónapban egy Kaliforniában található szállodában került gyanús helyzetbe, ahol állítólag prostitúciós szolgáltatás igénybevételével próbálkozott. A rendőrség az esetet követően idézést adott át, letartóztatás azonban nem történt. A vádemelés 2026 januárjában vált hivatalossá, amikor az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. Kaliforniában a prostitúciós szolgáltatás igénybevétele súlyos vétségnek számít, amely pénzbírsággal vagy akár hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is járhat.

Daniel Stern akár hat hónap börtönt is kaphat / Fotó: beiDS050604-033 / Northfoto

Daniel Stern bíróság elé áll

A bírósági iratok szerint Daniel Stern kaliforniai idő szerint kedden reggel 9 órakor áll majd bíróság elé. A kerületi ügyészség képviselője a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy az ügyészek nem számítanak arra, hogy a Reszkessetek, betörők! sztárja személyesen jelenik majd meg. Véleményük szerint az ügyvédje fogja képviselni a színészt.

Daniel Stern egészségügyi vészhelyzete

Az eset pár hónappal azután történt, hogy Daniel Stern kórházba került egy egészségügyi vészhelyzet miatt. A TMZ szerint a Reszkessetek, betörők! sztárja október 7-én került a sürgősségi osztályra. Ezt pedig a Ventura megyei tűzoltóság is megerősítette. A jelentésük szerint orvosi vészhelyzet miatt riasztották őket egy kaliforniai Somis-i lakóházhoz. Az egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mi volt a probléma. Daniel Sternt a tűzoltók megvizsgálták, majd kórházba szállították, ahonnan később kiengedték. Képviselője viszont később megerősítette, hogy minden rendben, a sztár jó egészségnek örvend.

Daniel Stern memoárjában elárulta, hogy színésztársa, Joe Pesci jóval több pénzt kapott a Reszkessetek, betörők! című filmért, mint ő / Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto

Reszkessetek betörők! Marv-ja

Daniel Stern neve örökre összeforrt a Reszkessetek, betörők! filmsorozattal, amely a mai napig az egyik legnépszerűbb karácsonyi film világszerte. Marv figurája a filmes popkultúra egyik legismertebb negatív karakterévé vált, akit generációk ismernek és idéznek. A sztár azóta egy drasztikus karrierváltozáson ment keresztül. Visszafogottan él és a színészet helyett egyre inkább a szobrászat és a képzőművészet került előtérbe az életében. Saját bronzszobrokat készített, és több interjúban is hangsúlyozta, hogy a vidéki élet nyugalma sokkal közelebb áll hozzá, mint a filmes világ csillogása.