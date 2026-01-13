Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A Reszkessetek, betörők! sztárja hatalmas bajba keveredett, akár börtönbe is kerülhet

Reszkessetek betörők!
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 16:45
Daniel Stern bíróság elé áll. A Reszkessetek betörők! sztárjának neve egy prostitúciós razzia során került előtérbe, a színész akár hat hónap börtönt is kaphat.
Fekete Ágnes
A Reszkessetek, betörők! legendás színésze büntetőjogi vád alá került az Egyesült Államokban. Daniel Sternt, aki Marv, a kétbalkezes betörő szerepével vált világhírűvé, prostitúciós szolgáltatás igénybevételével gyanúsítják. 

Reszkessetek betörők! című film az egyik legnépszerűbb karácsonyi film világszerte
A Reszkessetek, betörők! című film az egyik legnépszerűbb karácsonyi film világszerte / Fotó: Snap/ Northfoto /  Northfoto

A Reszkessetek, betörők! sztárja akár börtönbe is kerülhet

Daniel Stern prostitúciós botrányba keveredett. A Reszkessetek, betörők! sztárja múlt hónapban egy Kaliforniában található szállodában került gyanús helyzetbe, ahol állítólag prostitúciós szolgáltatás igénybevételével próbálkozott. A rendőrség az esetet követően idézést adott át, letartóztatás azonban nem történt. A vádemelés 2026 januárjában vált hivatalossá, amikor az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. Kaliforniában a prostitúciós szolgáltatás igénybevétele súlyos vétségnek számít, amely pénzbírsággal vagy akár hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is járhat.

Daniel Stern akár hat hónap börtönt is kaphat
Daniel Stern akár hat hónap börtönt is kaphat / Fotó: beiDS050604-033 /  Northfoto

Daniel Stern bíróság elé áll

A bírósági iratok szerint Daniel Stern kaliforniai idő szerint kedden reggel 9 órakor áll majd bíróság elé. A kerületi ügyészség képviselője a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy az ügyészek nem számítanak arra, hogy a Reszkessetek, betörők! sztárja személyesen jelenik majd meg. Véleményük szerint az ügyvédje fogja képviselni a színészt. 

Daniel Stern egészségügyi vészhelyzete 

Az eset pár hónappal azután történt, hogy Daniel Stern kórházba került egy egészségügyi vészhelyzet miatt. A TMZ szerint a Reszkessetek, betörők! sztárja október 7-én került a sürgősségi osztályra. Ezt pedig a Ventura megyei tűzoltóság is megerősítette. A jelentésük szerint orvosi vészhelyzet miatt riasztották őket egy kaliforniai Somis-i lakóházhoz. Az egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mi volt a probléma. Daniel Sternt a tűzoltók megvizsgálták, majd kórházba szállították, ahonnan később kiengedték. Képviselője viszont később megerősítette, hogy minden rendben, a sztár jó egészségnek örvend.

Daniel Stern memoárjában elárulta, hogy színésztársa, Joe Pesci jóval több pénzt kapott a Reszkessetek betörők! című filmért, mint ő
Daniel Stern memoárjában elárulta, hogy színésztársa, Joe Pesci jóval több pénzt kapott a Reszkessetek, betörők! című filmért, mint ő / Fotó: Snap/ Northfoto /  Northfoto

Reszkessetek betörők! Marv-ja

Daniel Stern neve örökre összeforrt a Reszkessetek, betörők! filmsorozattal, amely a mai napig az egyik legnépszerűbb karácsonyi film világszerte. Marv figurája a filmes popkultúra egyik legismertebb negatív karakterévé vált, akit generációk ismernek és idéznek. A sztár azóta egy drasztikus karrierváltozáson ment keresztül. Visszafogottan él és a színészet helyett egyre inkább a szobrászat és a képzőművészet került előtérbe az életében. Saját bronzszobrokat készített, és több interjúban is hangsúlyozta, hogy a vidéki élet nyugalma sokkal közelebb áll hozzá, mint a filmes világ csillogása.

 

 

