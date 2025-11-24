Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Macaulay Culkin egy poén kedvéért megváltoztatta a nevét

Reszkessetek betörők!
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 18:10
A Reszkessetek, betörők! sztárja hivatalosan is nevet változtatott. Macaulay Culkin 2019-ben egy rajongói szavazás miatt döntött a névváltoztatás mellett.
Fekete Ágnes
Macaulay Culkin egy rajongói eseményen emlékeztette a közönséget arra, hogy 2019-ben egy internetes szavazás eredménye miatt hivatalosan is megváltoztatta a középső nevét. A Reszkessetek, betörők! legendás sztárja szerint ugyan az egész nem volt több egy ártatlan viccnél, mégis örökre megváltoztatta az életét.

Macaulay Culkin új neve hivatalosan Macaulay Macaulay Culkin Culkin lett
Macaulay Culkin új neve hivatalosan Macaulay Macaulay Culkin Culkin lett (Fotó: imageSPACE / MediaPunch /  Northfoto)

Macaulay Culkin egy poén kedvéért megváltoztatta a nevét 

A Reszkessetek, betörők! sztárja A Nostalgic Night with Macaulay Culkin című műsorban emlékeztette a rajongóit arra a szavazásra, amit még 2018-ban hirdetett meg a saját oldalán, és aminek eredményeképpen hivatalosan is nevet változtatott. Így lett Macaulay Carson Culkin-ból Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Akkor a legtöbben azt gondolták, csak egy rövid életű internetes poénról van szó, de a 45 éves színész nem viccelt. 2019-ben hivatalosan is megváltoztatta a középső nevét és erre most újra emlékeztetett mindenkit. 

Macaulay Culkin és Brenda Song 2017 óta alkotnak egy párt és azóta két fiúgyermekük született
Macaulay Culkin és Brenda Song 2017 óta alkotnak egy párt és azóta két fiúgyermekük született (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Macaulay Culkin névváltoztatása

A sztori 2018-ban indult, amikor Macaulay Culkin a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon műsorában bevallotta, hogy elege van a régi középső nevéből, a 'Carsonból'. Valami extrémebbre, valami igazán 'culkinosra' vágyott. Így született meg az ötlet, hogy a rajongók dönthessék el, mi legyen az új neve. A szavazást saját weboldalán, a Bunny Ears oldalon indította el. A jelöltek között volt néhány meghökkentő választás: 'Shark Week', 'Kieran' (az öccse neve), 'TheMcRibIsBack' vagy épp a 'Publicity Stunt'. De a közönség egyértelmű kedvence a Macaulay Culkin lett. A lehető legabszurdabb, legönironikusabb opció, amely végül több mint 60 ezer voksot söpört be. A szavazás végeredménye pedig az lett, hogy 2018 karácsonyán a Reszkessetek, betörők! sztárja büszkén tette közzé a hírt a Twitteren:

2019-ben a hivatalos nevem: Macaulay Macaulay Culkin Culkin lesz.

Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! Kevin McCallister-eként vált híressé
Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! Kevin McCallistereként vált híressé / Fotó: Snap/ Northfoto /  Northfoto

Reszkessetek, betörők! sikerének árnyoldalai

Macaulay Culkin Kevin McCallistert alakította a mindenki számára ikonikussá vált Reszkessetek, betörők! című film első és második részében. A Nostalgic Night with Macaulay Culkin című műsort ennek a filmnek a tiszteletére rendezték. A show különlegessége pedig az volt, hogy a közönség betekintést nyerhetett a 45 éves színész életébe. Culkin továbbá őszintén beszélt a forgatásokról, a gyereksztárságról és arról, hogyan élte túl a hírnév árnyoldalait:

Mindig is szerettem volna, hogy az emberek ne csak a filmekből ismerjenek.

 

 

