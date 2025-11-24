Macaulay Culkin egy rajongói eseményen emlékeztette a közönséget arra, hogy 2019-ben egy internetes szavazás eredménye miatt hivatalosan is megváltoztatta a középső nevét. A Reszkessetek, betörők! legendás sztárja szerint ugyan az egész nem volt több egy ártatlan viccnél, mégis örökre megváltoztatta az életét.

Macaulay Culkin új neve hivatalosan Macaulay Macaulay Culkin Culkin lett (Fotó: imageSPACE / MediaPunch / Northfoto)

Macaulay Culkin egy poén kedvéért megváltoztatta a nevét

A Reszkessetek, betörők! sztárja A Nostalgic Night with Macaulay Culkin című műsorban emlékeztette a rajongóit arra a szavazásra, amit még 2018-ban hirdetett meg a saját oldalán, és aminek eredményeképpen hivatalosan is nevet változtatott. Így lett Macaulay Carson Culkin-ból Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Akkor a legtöbben azt gondolták, csak egy rövid életű internetes poénról van szó, de a 45 éves színész nem viccelt. 2019-ben hivatalosan is megváltoztatta a középső nevét és erre most újra emlékeztetett mindenkit.

Macaulay Culkin és Brenda Song 2017 óta alkotnak egy párt és azóta két fiúgyermekük született (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Macaulay Culkin névváltoztatása

A sztori 2018-ban indult, amikor Macaulay Culkin a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon műsorában bevallotta, hogy elege van a régi középső nevéből, a 'Carsonból'. Valami extrémebbre, valami igazán 'culkinosra' vágyott. Így született meg az ötlet, hogy a rajongók dönthessék el, mi legyen az új neve. A szavazást saját weboldalán, a Bunny Ears oldalon indította el. A jelöltek között volt néhány meghökkentő választás: 'Shark Week', 'Kieran' (az öccse neve), 'TheMcRibIsBack' vagy épp a 'Publicity Stunt'. De a közönség egyértelmű kedvence a Macaulay Culkin lett. A lehető legabszurdabb, legönironikusabb opció, amely végül több mint 60 ezer voksot söpört be. A szavazás végeredménye pedig az lett, hogy 2018 karácsonyán a Reszkessetek, betörők! sztárja büszkén tette közzé a hírt a Twitteren:

2019-ben a hivatalos nevem: Macaulay Macaulay Culkin Culkin lesz.

Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! Kevin McCallistereként vált híressé / Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto

Reszkessetek, betörők! sikerének árnyoldalai

Macaulay Culkin Kevin McCallistert alakította a mindenki számára ikonikussá vált Reszkessetek, betörők! című film első és második részében. A Nostalgic Night with Macaulay Culkin című műsort ennek a filmnek a tiszteletére rendezték. A show különlegessége pedig az volt, hogy a közönség betekintést nyerhetett a 45 éves színész életébe. Culkin továbbá őszintén beszélt a forgatásokról, a gyereksztárságról és arról, hogyan élte túl a hírnév árnyoldalait: