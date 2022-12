Íme a Reszkessetek, betörők sztárjai egykor és most

Macaulay Culkin (Kevin)

Világhírű lett már gyermekként. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Egyenesbe jött Macaulay Culkin, mára büszke családapa. Fotó: TheImageDirect.com

Minden idők egyik legsikeresebb gyermeksztárja. Alig 9 évesen, kétszáz gyerek közül választották ki Kevin szerepére, mivel már a meghallgatáson egész jeleneteket mondott fel fejből. A hírnév és zűrös családi háttere kábítószer-függőségbe rántotta Culkint, aki azóta talpra állt, 2018-ban viccből újraforgatta a film ikonikus jeleneteit, azóta pedig hat filmben és sorozatban bukkant fel kisebb-nagyobb szerepekben. 2017-ben kezdett randizni Brenda Songgal, tavaly kisfiuk született, idén pedig eljegyezték egymást.

Joe Pesci (Harry)

Joe Pesci valóban égési sérülést szenvedett a forgatáson. Fotó: Photo12 via AFP

Joe Pesci napjainkban. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY

Az egyik pórul járt betörő, aki szép karriert tudhat magáénak a karácsonyi filmen túl is. Rendszeresen dolgozott Martin Scorsese-vel: karrierjét a Dühöngő bika című film indította be, az 1990-es Nagymenőkért pedig Oscar-díjat kapott, a 2019-es Az ír című filmben nyújtott alakításáért is jelölték a neves díjra. Jövőre ünnepli 80. szülinapját, évtizedek óta visszavonultan él, néhány hete azonban egy interjúban nosztalgiázott a Reszkessetek, betörők!-ről, elárulta: mikor a második részben felgyújtották a sapkáját, valóban súlyos égési sérülést szenvedett a fején.

Daniel Stern (Marv)

Daniel Stern, az egyik peches betörő bőrébe bújva

Daniel Stern napjainkban. Fotó: Lilly Lawrence

A másik betörőt alakító színész leginkább komikus szerepeket vállalt, a forgatókönyvírásba is belekóstolt, a Rém rendetlen család három epizódját ő készítette. 65 évesen nyugdíjasként él feleségével, akivel 42 éve élnek boldog házasságban, három gyermekük született. Hobbija a szobrászkodás.

John Heard (Kevin apukája)

Kevin szülei a filmben. Fotó: Photo12 via AFP

John Heard már nincs köztünk Fotó: IMDb

Kevin apukáját alakító színész sajnos már nincs köztünk, 2017-ben, 72 éves korában elhunyt: egy hotel szobában találtak rá holttestére, ahol egy gerincműtét után lábadozott. Heard szerepelt a Segítség, felnőttem, az Ébredések, A Pelikán-ügyirat és a Maffiózók című filmben is.

Catherine O’Hara (Kevin anyukája)

A Kevin anyukáját alakító színésznő napjainkban. Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Kevin anyukáját alakító színésznőnek a való életben is fontos a család: hat testvére van, s neki is két gyermeke született, férjével már 30 éve él boldog harmóniában. Nagyon sokoldalú, a színészkedés mellett humorista és énekesi karriert is magáénak tudhat, 2021-ben pedig egy kaliforniai város, Brentwood tiszteletbeli polgármesterének nevezték ki. Nem sokan tudják, de „situs inversus” szindrómája van, ami azt jelenti, hogy belső szervei az ellenkező oldalon helyezkednek el, így szíve jobb oldalon dobog.

Kieran Culkin (Fuller)

Kieran Culkin a filmben Macaulay unokatestvérét alakítja

Népszerű sorozatszínész lett mára. Fotó: VALERIE MACON

Nemcsak a filmben népes Kevin családja: az őt alakító Macaulay Culkinnak hat testvére van. Egyikük, a mostanra 40 éves Kieran a filmben is szerepelt. Jelenleg az Utódlás című HBO sorozatban szerepel. Kierannak két kisgyermeke van, s tekintve, hogy mennyire szeretett sok testvér között felnőni, nem kizárt, hogy tovább gyarapítják majd a családot.