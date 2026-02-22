„Miniszterelnök akarok lenni” – döbbenetes videó került fel Orbán Viktor közösségi oldalára, komoly kihívója akadt

Izgalmas videót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor.
Végre egy komoly kihívó
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a miniszterelnök.
A felvételen pedig az látható, hogy egy kisfiú közös fotót kér a kormányfőtől, majd még gyorsan elmondja neki:
Szeretném folyatni az ön útját. Miniszterelnök akarok lenni.
Mire Orbán Viktor úgy reagált:
Akkor tanuljon, barátom! És fekvőtámasz minden reggel.
