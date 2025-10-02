Keith Urban újra reflektorfénybe került, ám ezúttal nem a zenéje miatt. Néhány korábbi interjúja villámgyorsan terjedni kezdett az interneten, miután kiderült, hogy 19 év házasság után különválik feleségétől, Nicole Kidman-től.

Keith Urban feszültté vált, amikor Nicole Kidman-ről kérdezték egy rádió műsorban

(Fotó: SMG / Northfoto)

Előkerült egy kínos felvétel Keith Urban-ről

Nemrég újra felbukkant egy rádióinterjú részlet Keith Urban-nel, amely még szeptember elején készült az ausztrál Gold 101.7 'Jonesy & Amanda' című műsorában. A műsorvezetők Nicole Kidman-nel való kapcsolatáról kérdezték a zenészt, konkrétan arról, vajon sorsszerű volt-e, hogy találkoztak. Keith Urban erre zavarodottan csak annyit válaszolt, hogy:



Nem, szerintem megtörtént volna.

Amikor tovább faggatták, hisz-e a sorsban, pedig csak annyit mondott:



Fogalmam sincs.

Majd a felvételen látható, ahogy egyre kényelmetlenebbül érzi magát és gyorsan témát vált:



Sosem lehet tudni… Na, menjünk tovább.

Kínos Zoom interjú

De nem ez az egyetlen kínos felvétel, ami felbukkant az utóbbi napokban. Egy másik interjúban, Ryan Seacrest rádióműsorában júliusban, Keith Urban ismét zavartan viselkedett, amikor szintén Nicole Kidman-ről kérdezték. A műsorvezető arról beszélt, mennyire elfoglalt a felesége, és hogy miként tudják összehangolni a zsúfolt időbeosztásukat. A country énekes pedig erre tétovázva azt válaszolta, hogy:



Ez... munka. Igen. Az élet… csak megy tovább.

Egy másik alkalommal pedig egy interjút félbe is szakítottak, amikor egy műsorvezető Nicole Kidman egyik filmes jelenetéről tett fel kényes kérdést. Konkrétan egy intim szituációról, amelyben Zac Efron volt a partnere. Keith Urban pedig erre válaszul megszakította a Zoom-hívást. A képviselői ugyan tagadták, hogy ő állt volna a kilépés mögött, de utána mégsem volt folytatás.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után döntöttek úgy, hogy különválnak

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Nicole Kidman és Keith Urban válása

Szeptember 29-én bombaként robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban válnak. A bejelentés utáni nap a színésznő be is adta a válókeresetet Nashville-ben, 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva. Keith Urban azóta állítólag ki is költözött otthonról és a hírek szerint már tovább is lépett egy másik nővel. Továbbá a gyerekek elhelyezéséről is sikerült már megállapodniuk. A két közös gyermek, Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14) évente 306 napot tölt majd az anyjukkal, Keith Urban pedig csupán 59-et. A vagyonmegosztás részletei azonban egyelőre nem kerültek nyilvánosságra, de a válás során mindkét fél jogi képviselőket alkalmazott a folyamat zártkörű intézésére.