Most kaptuk a hírt: Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül

Korábban a Bors megírta, hogy Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot.
A témával kapcsolatban Magyarország miniszterelnöke most újabb bejegyzéssel jelentkezett:
A mai napon összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsük az ukrán energiazsarolás kezelése érdekében szükséges lépéseket.
Bejelentés hamarosan!
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
