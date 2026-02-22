Most kaptuk a hírt: Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül

Korábban a Bors megírta, hogy Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot.

A témával kapcsolatban Magyarország miniszterelnöke most újabb bejegyzéssel jelentkezett:

A mai napon összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsük az ukrán energiazsarolás kezelése érdekében szükséges lépéseket.

Bejelentés hamarosan!

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Bejelentés hamarosan!