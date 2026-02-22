HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Most kaptuk a hírt: Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 11:52
Közösségi oldalán jelentkezett be Orbán Viktor.
Korábban a Bors megírta, hogy Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

A témával kapcsolatban Magyarország miniszterelnöke most újabb bejegyzéssel jelentkezett:

A mai napon összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsük az ukrán energiazsarolás kezelése érdekében szükséges lépéseket. 
Bejelentés hamarosan!

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

