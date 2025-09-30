Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mi vezetett Nicole Kidman és Keith Urban válásáig? Már nyár óta külön éltek

Nicole Kidman
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 12:40
Közel 20 év házasság után úgy döntöttek, külön folytatják. Nicole Kidman és Keith Urban bejelentették a válásukat, ami az egész világot megdöbbentette.
Fekete Ágnes
Az egész világot sokkolta a hír, amikor is kiderült, Nicole Kidman válik Keith Urbantól. Megpróbálunk visszatekinteni arra a közel két évtizedre, amit Nicole Kidman és Keith Urban házasságban élt egymással.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után külön utakon folytatják
Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után külön utakon folytatják (Fotó: OConnor-Arroyo /  Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban is ausztrál, mégsem ismerték egymást

Egy párhoz közeli forrás szeptember 29-én megerősítette a People magazinnak, hogy a két sztár véget vetett kapcsolatának. A szakítás híre ugyan még csak most került nyilvánosságra, de a hírek szerint már nyár eleje óta külön élnek. Nicole Kidman és Keith Urban közel 20 évig volt házas és ezalatt az idő alatt pedig két lány gyermekük is született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A színésznő és a country énekes mindketten Ausztráliában nőttek fel, de csak felnőttként találkoztak egymással a világ másik végén 2005-ben egy gálán, ami után egy évvel már össze is házasodtak.

Az első találkozás után nem kapkodták el a dolgot

Nicole és Keith először 2005-ben találkozott a G'Day USA gálán Los Angelesben. A két sztár telefonszámot cserélt, de az énekes ezek után négy hónapig fel sem hívta a színésznőt. Nicole Kidman 2017-ben Ellen DeGeneres műsorvezetőnek ezt mesélte a találkozásuk utáni időszakról: 

Nagyon beleszerettem, de ő nem érdeklődött irántam. Ez az igazság! Négy hónapig nem hívott fel.

Keith Urban azonban teljesen másképp élte meg ugyanezt. A zenész úgy emlékszik erre vissza, hogy azért nem kereste a színésznőt, mert nem is számított rá, hogy egy ilyen gyönyörű nő érdeklődhet iránta:

Egy bizonyos ponton összeszedtem a bátorságomat, hogy felhívjam, ő pedig válaszolt, és elkezdtünk beszélgetni, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és ez teljesen természetesen ment. 

Nicole Kidman már az első találkozásuk alkalmával beleszeretett Keith Urban-be, a country énekes azonban négy hónapig fel sem hívta
Nicole Kidman már az első találkozásuk alkalmával beleszeretett Keith Urbanbe, a country énekes azonban négy hónapig fel sem hívta (Fotó: Abaca /  Northfoto)

Nicole tudta, hogy Keith az igazi

A találkozás után azonban felgyorsultak az események. Nicole Kidman állítása szerint pedig már a kapcsolatuk elején tudta, hogy Keith Urban számára az igazi és ebben a 38. születésnapja estéjén egészen biztos is lett, amikor a country énekes hajnali 5 órakor állt a lakása lépcsőjén, hogy virágot hozzon neki. 

Árulkodó volt az első nyilvános megjelenésük

Végül 2006 februárjában, a Grammy-gálán hozták nyilvánosságra kapcsolatukat. Akkor ugyan még nem mertek együtt sétálni a vörös szőnyegen, de a teremben egyértelműen látható volt, hogy szerelmesek egymásba.

Nicole Kidman már a kapcsolatuk elején tudta, hogy Keith Urban számára az igazi
Nicole Kidman már a kapcsolatuk elején tudta, hogy Keith Urban számára az igazi (Fotó: TERRY SCHMITT /  Northfoto)

Eljegyzésük híre nagyot szólt a médiában

Az eljegyzésük 2006 május 15-én történt, amit a Moulin Rouge színésznője stílusosan jelentett be. Kidman Urbant vitte magával, amikor a ENSZ Nőkért Alapítvány 30. évfordulós gáláját vezette. Majd később, amikor beszámolt az eseményről a  People magazinnak, lazán csak annyit mondott:

Ő valójában a vőlegényem. Nem hoznám el a barátomat.

Nicole Kidman és Keith Urban házassága

2006 júniusában, egy hónappal a bejelentés után pedig Nicole Kidman és Keith Urban összeházasodtak. A két sztár gyertyafényes szertartás keretében kötött házasságot a St. Patrick's Estate-ben, Sydney egyik tengerparti külvárosában, Manly-ben. Nicole Kidman gyerekei, Isabella Jane és Connor Antony, akiket exférjével, Tom Cruise-zal közösen nevelnek, is részt vettek a pár nagy napján. Ahogy Hugh Jackman és Russel Crowe is. 

Nicole Kidman és Keith Urban 2006 június 25-én házasodtak össze
Nicole Kidman és Keith Urban 2006 június 25-én házasodtak össze (Fotó: ZUMA Press /  Northfoto)

A zenész megküzdött a démonaival is, Keith Urban rehabon is volt

A boldogságuk azonban nem volt teljes, ugyanis a country énekes súlyos függőségben szenvedett, aminek az lett a vége, hogy 2006 októberében bejelentette, hogy bevonul a Betty Ford Centerbe, ami egy kaliforniai drog- és alkoholrehabilitációs központ:

Őszintén sajnálom, hogy fájdalmat okoztam Nicole-nak és azoknak, akik szeretnek és támogatnak engem. A feleségemtől, a családomtól és a barátaimtól kapott erőt és rendíthetetlen támogatástól megáldva elszántan és eltökélten törekszem a pozitív eredményre.

A kezelés 3 hónapig tartott, Nicole Kidman pedig ezalatt az idő alatt végig támogatta a férjét. A sztárpár a rehabilitáció után új életet kezdett és Nashville-be költözött. 

Nicole Kidman végig támogatta férjét a rehabilitáció alatt
Nicole Kidman Keith Urban legnagyobb támasza volt a rehab alatt is (Fotó: beiGP111008-033 /  Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban gyerekei már nagyok

Az énekes rehabilitációs kezelése után pedig végre úgy tűnt, rendeződnek a dolgok. Olyannyira, hogy 2008 július 7-én megszületett első közös gyermekük, Sunday Rose. Másfél évvel később pedig a második, Faith Margaret

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose modell karrierbe kezdett
Nicole Kidman lánya, Sunday Rose modellkarrierbe kezdett (Fotó: Jack Tribeca / Bestimage /  Northfoto)

Amikor elhunyt Nicole Kidman apja, férje tartotta benne a lelket

A gyermekek születése után azonban újabb nehézség elé került a sztárpár. Nicole Kidman apja ugyanis tragikus hirtelenséggel életét vesztette 2014-ben, ami szörnyen megrázta a színésznőt, de Keith Urban bebizonyította, hogy rá is lehet számítani és végig támogatta őt a gyászidőszak alatt. Olyannyira, hogy még a turnéját is lemondta, hogy feleségével lehessen. 

Férje dalt is írt neki

Amikor pedig végre sikerült felépülnie a színésznőnek, a férje egy dallal kedveskedett neki. Keith Urban Nicole Kidmanről írta a 'The Fighter' című dalát, amely Carrie Underwooddal közös duettként nagy sikert aratott. 2016 májusában a country énekes közzétett egy videót, amelyben Nicole Kidman Carrie Underwood részét énekli a duettben az autóban. 

Megúsztak egy betörést is

Az elmúlt egy évben a sztárpár többször is címlapra került. 2025 februárjában például azért mert Nicole Kidman és Keith Urban 4,7 millió dollár értékű kaliforniai Beverly Hills-i otthonát kirabolták. Egy megbízható forrás szerint azonban szerencsére a Babygirl színésznője és a country énekes nem voltak otthon, amikor a betörés történt. 

Mi előzhette meg a szakítást?

Majd nem sokkal később 2025 júliusában amiatt, hogy Keith Urban a Mix 102.3 rádió 'Hayley & Max in the Morning' című műsorában hirtelen befejezett egy interjút, amikor épp felesége filmbeli szexjeleneteiről kérdezték. A műsorvezető azt kérdezte épp:

Mit gondol Keith Urban, amikor látja, hogy gyönyörű felesége olyan gyönyörű fiatal férfiakkal, mint Zac Efron, ilyen gyönyörű szerelmi jeleneteket játszik a tévében?

Erre azonban már nem érkezett válasz, hanem a country énekes és csapata egészen egyszerűen csak leválasztotta a Zoom-kapcsolatot. Valahol talán érthető, ki szeretne/tud válaszolni egy provokatív kérdésre élő adásban...

2025 nyarán Keith Urban hirtelen befejezett egy interjút, amikor Nicole Kidman és Zac Efron filmbeli szexjeleneteiről kérdezték
2025 nyarán Keith Urban hirtelen befejezett egy interjút, amikor Nicole Kidman és Zac Efron filmbeli szexjeleneteiről kérdezték (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Sokkolta a világot a válásuk

A botrányos interjú után alig két hónappal, szeptember 29-én pedig a sztárpárhoz közeli forrás megerősítette, hogy Nicole Kidman és Keith Urban szakítottak. Továbbá hozzátette, hogy az igazság az, hogy már nyár eleje óta külön élnek és a Babygirl színésznője ezalatt az idő alatt végig próbálta rendbe hozni a kapcsolatukat, de sajnos nem járt sikerrel. Keith Urban állítólag már el is költözött a család nashville-i otthonából, és egy másikat vásárolt ugyanabban a városban. 

 

 

