Mi vezetett Nicole Kidman és Keith Urban válásáig? Már nyár óta külön éltek

Az egész világot sokkolta a hír, amikor is kiderült, Nicole Kidman válik Keith Urbantól. Megpróbálunk visszatekinteni arra a közel két évtizedre, amit Nicole Kidman és Keith Urban házasságban élt egymással.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után külön utakon folytatják (Fotó: OConnor-Arroyo / Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban is ausztrál, mégsem ismerték egymást

Egy párhoz közeli forrás szeptember 29-én megerősítette a People magazinnak, hogy a két sztár véget vetett kapcsolatának. A szakítás híre ugyan még csak most került nyilvánosságra, de a hírek szerint már nyár eleje óta külön élnek. Nicole Kidman és Keith Urban közel 20 évig volt házas és ezalatt az idő alatt pedig két lány gyermekük is született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A színésznő és a country énekes mindketten Ausztráliában nőttek fel, de csak felnőttként találkoztak egymással a világ másik végén 2005-ben egy gálán, ami után egy évvel már össze is házasodtak.

Az első találkozás után nem kapkodták el a dolgot

Nicole és Keith először 2005-ben találkozott a G'Day USA gálán Los Angelesben. A két sztár telefonszámot cserélt, de az énekes ezek után négy hónapig fel sem hívta a színésznőt. Nicole Kidman 2017-ben Ellen DeGeneres műsorvezetőnek ezt mesélte a találkozásuk utáni időszakról:

Nagyon beleszerettem, de ő nem érdeklődött irántam. Ez az igazság! Négy hónapig nem hívott fel.

Keith Urban azonban teljesen másképp élte meg ugyanezt. A zenész úgy emlékszik erre vissza, hogy azért nem kereste a színésznőt, mert nem is számított rá, hogy egy ilyen gyönyörű nő érdeklődhet iránta:

Egy bizonyos ponton összeszedtem a bátorságomat, hogy felhívjam, ő pedig válaszolt, és elkezdtünk beszélgetni, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és ez teljesen természetesen ment.

Nicole Kidman már az első találkozásuk alkalmával beleszeretett Keith Urbanbe, a country énekes azonban négy hónapig fel sem hívta (Fotó: Abaca / Northfoto)

Nicole tudta, hogy Keith az igazi

A találkozás után azonban felgyorsultak az események. Nicole Kidman állítása szerint pedig már a kapcsolatuk elején tudta, hogy Keith Urban számára az igazi és ebben a 38. születésnapja estéjén egészen biztos is lett, amikor a country énekes hajnali 5 órakor állt a lakása lépcsőjén, hogy virágot hozzon neki.