Mi vezetett Nicole Kidman és Keith Urban válásáig? Már nyár óta külön éltek

Az egész világot sokkolta a hír, amikor is kiderült, Nicole Kidman válik Keith Urbantól. Megpróbálunk visszatekinteni arra a közel két évtizedre, amit Nicole Kidman és Keith Urban házasságban élt egymással.
Egy párhoz közeli forrás szeptember 29-én megerősítette a People magazinnak, hogy a két sztár véget vetett kapcsolatának. A szakítás híre ugyan még csak most került nyilvánosságra, de a hírek szerint már nyár eleje óta külön élnek. Nicole Kidman és Keith Urban közel 20 évig volt házas és ezalatt az idő alatt pedig két lány gyermekük is született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A színésznő és a country énekes mindketten Ausztráliában nőttek fel, de csak felnőttként találkoztak egymással a világ másik végén 2005-ben egy gálán, ami után egy évvel már össze is házasodtak.
Nicole és Keith először 2005-ben találkozott a G'Day USA gálán Los Angelesben. A két sztár telefonszámot cserélt, de az énekes ezek után négy hónapig fel sem hívta a színésznőt. Nicole Kidman 2017-ben Ellen DeGeneres műsorvezetőnek ezt mesélte a találkozásuk utáni időszakról:
Nagyon beleszerettem, de ő nem érdeklődött irántam. Ez az igazság! Négy hónapig nem hívott fel.
Keith Urban azonban teljesen másképp élte meg ugyanezt. A zenész úgy emlékszik erre vissza, hogy azért nem kereste a színésznőt, mert nem is számított rá, hogy egy ilyen gyönyörű nő érdeklődhet iránta:
Egy bizonyos ponton összeszedtem a bátorságomat, hogy felhívjam, ő pedig válaszolt, és elkezdtünk beszélgetni, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és beszélgettünk, és ez teljesen természetesen ment.
A találkozás után azonban felgyorsultak az események. Nicole Kidman állítása szerint pedig már a kapcsolatuk elején tudta, hogy Keith Urban számára az igazi és ebben a 38. születésnapja estéjén egészen biztos is lett, amikor a country énekes hajnali 5 órakor állt a lakása lépcsőjén, hogy virágot hozzon neki.
Végül 2006 februárjában, a Grammy-gálán hozták nyilvánosságra kapcsolatukat. Akkor ugyan még nem mertek együtt sétálni a vörös szőnyegen, de a teremben egyértelműen látható volt, hogy szerelmesek egymásba.
Az eljegyzésük 2006 május 15-én történt, amit a Moulin Rouge színésznője stílusosan jelentett be. Kidman Urbant vitte magával, amikor a ENSZ Nőkért Alapítvány 30. évfordulós gáláját vezette. Majd később, amikor beszámolt az eseményről a People magazinnak, lazán csak annyit mondott:
Ő valójában a vőlegényem. Nem hoznám el a barátomat.
2006 júniusában, egy hónappal a bejelentés után pedig Nicole Kidman és Keith Urban összeházasodtak. A két sztár gyertyafényes szertartás keretében kötött házasságot a St. Patrick's Estate-ben, Sydney egyik tengerparti külvárosában, Manly-ben. Nicole Kidman gyerekei, Isabella Jane és Connor Antony, akiket exférjével, Tom Cruise-zal közösen nevelnek, is részt vettek a pár nagy napján. Ahogy Hugh Jackman és Russel Crowe is.
A boldogságuk azonban nem volt teljes, ugyanis a country énekes súlyos függőségben szenvedett, aminek az lett a vége, hogy 2006 októberében bejelentette, hogy bevonul a Betty Ford Centerbe, ami egy kaliforniai drog- és alkoholrehabilitációs központ:
Őszintén sajnálom, hogy fájdalmat okoztam Nicole-nak és azoknak, akik szeretnek és támogatnak engem. A feleségemtől, a családomtól és a barátaimtól kapott erőt és rendíthetetlen támogatástól megáldva elszántan és eltökélten törekszem a pozitív eredményre.
A kezelés 3 hónapig tartott, Nicole Kidman pedig ezalatt az idő alatt végig támogatta a férjét. A sztárpár a rehabilitáció után új életet kezdett és Nashville-be költözött.
Az énekes rehabilitációs kezelése után pedig végre úgy tűnt, rendeződnek a dolgok. Olyannyira, hogy 2008 július 7-én megszületett első közös gyermekük, Sunday Rose. Másfél évvel később pedig a második, Faith Margaret.
A gyermekek születése után azonban újabb nehézség elé került a sztárpár. Nicole Kidman apja ugyanis tragikus hirtelenséggel életét vesztette 2014-ben, ami szörnyen megrázta a színésznőt, de Keith Urban bebizonyította, hogy rá is lehet számítani és végig támogatta őt a gyászidőszak alatt. Olyannyira, hogy még a turnéját is lemondta, hogy feleségével lehessen.
Amikor pedig végre sikerült felépülnie a színésznőnek, a férje egy dallal kedveskedett neki. Keith Urban Nicole Kidmanről írta a 'The Fighter' című dalát, amely Carrie Underwooddal közös duettként nagy sikert aratott. 2016 májusában a country énekes közzétett egy videót, amelyben Nicole Kidman Carrie Underwood részét énekli a duettben az autóban.
Az elmúlt egy évben a sztárpár többször is címlapra került. 2025 februárjában például azért mert Nicole Kidman és Keith Urban 4,7 millió dollár értékű kaliforniai Beverly Hills-i otthonát kirabolták. Egy megbízható forrás szerint azonban szerencsére a Babygirl színésznője és a country énekes nem voltak otthon, amikor a betörés történt.
Majd nem sokkal később 2025 júliusában amiatt, hogy Keith Urban a Mix 102.3 rádió 'Hayley & Max in the Morning' című műsorában hirtelen befejezett egy interjút, amikor épp felesége filmbeli szexjeleneteiről kérdezték. A műsorvezető azt kérdezte épp:
Mit gondol Keith Urban, amikor látja, hogy gyönyörű felesége olyan gyönyörű fiatal férfiakkal, mint Zac Efron, ilyen gyönyörű szerelmi jeleneteket játszik a tévében?
Erre azonban már nem érkezett válasz, hanem a country énekes és csapata egészen egyszerűen csak leválasztotta a Zoom-kapcsolatot. Valahol talán érthető, ki szeretne/tud válaszolni egy provokatív kérdésre élő adásban...
A botrányos interjú után alig két hónappal, szeptember 29-én pedig a sztárpárhoz közeli forrás megerősítette, hogy Nicole Kidman és Keith Urban szakítottak. Továbbá hozzátette, hogy az igazság az, hogy már nyár eleje óta külön élnek és a Babygirl színésznője ezalatt az idő alatt végig próbálta rendbe hozni a kapcsolatukat, de sajnos nem járt sikerrel. Keith Urban állítólag már el is költözött a család nashville-i otthonából, és egy másikat vásárolt ugyanabban a városban.
