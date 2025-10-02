Nicole Kidman brutális ingatlanbirodalmat épített férjével - Mi marad neki a válás után?

Nicole Kidman nem 'csak' egy Oscar-díjas színésznő. Hatalmas vagyonát filmes szerepein, produceri munkáin, reklámszerződésein és okos ingatlanbefektetésein keresztül építette fel. A jelenleg is zajló válása miatt azonban most kénytelen számot vetni mindazon, amije van.

Nicole Kidman vagyona 2025-ben 250 millió dollárra becsülhető (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Nicole Kidman válása sokba kerülhet neki

Az Oscar-díjas színésznő 19 év után válik a férjétől, Keith Urbantől. A gyermekelhelyezésről ugyan már sikerült megegyezniük, de a vagyonmegosztás még hátra van, ami nem lesz egyszerű. Nicole Kidman ugyanis az évek során több filmben és televíziós sorozatban is úttörő szerepet játszott. A Babygirl sztárját a Forbes 2024-ben a legjobban fizetett színésznőnek választotta, mivel 31 millió dollárt keresett egyetlen év alatt. Így Nicole Kidman vagyona 2025-ben elérte a 250 millió dollárt.

Nicole Kidman sorozatai is brutális pénzt termelnek

Az ausztrál színésznő ezt az elképesztő vagyont filmes szerepeken, produceri munkákon, reklámszerződéseken és okos ingatlanbefektetéseken keresztül építette fel. 2005-ben például a Földreszállt boszorkány című filmért 12 millió dolláros gázsit kapott, de karrierje során ennél is magasabb összegekért is vállalt szerepeket. A mozifilmek mellett a színésznő az utóbbi években a sorozatiparban is hatalmas sikereket ért el. A tökéletes pár, a Lioness és az Expats című sorozatokban való szerepléséért például epizódonként több mint 1 millió dollárt kapott. A színészeten kívül pedig a reklámszerződésekből is jelentős bevételre tett szert, például a Chanel No. 5 arcaként is több millió dollárt keresett. 2009-ben ráadásul saját produkciós céget is alapított Blossom Films néven, amelynek révén már nemcsak színésznőként, hanem producerként is részesül a bevételekből. Ez lehetővé tette számára, hogy saját projekteket indítson, és hosszú távú pénzügyi biztonságot építsen ki magának.

Nicole Kidman férje Keith Urbannal közösen 19 év házasság után döntöttek úgy, hogy különválnak (Fotó: Ozzie B / Northfoto)

Férjével ingatlanbirodalmat is építettek

Nicole Kidman és Keith Urban éveken át közösen építették fel hatalmas ingatlanbirodalmukat. A pár több országban is rendelkezik luxusingatlanokkal. Sydney-ben, Nashville-ben, Beverly Hillsben és New Yorkban is több millió dolláros házakat birtokolnak. Sydney-ben például több lakást is megvásároltak, amelyekből egyeseket egyetlen hatalmas penthouse-lakássá alakítottak. Manhattanben egy exkluzív duplexet birtokolnak, míg Nashville-ben és Beverly Hillsben is több ingatlan szerepel a portfóliójukban. A válási dokumentumokban Nicole Kidman és Keith Urban egyaránt jelezték, hogy nem tartanak igényt tartásdíjra vagy házastársi támogatásra és mindketten több mint havi 100 ezer dolláros jövedelemmel rendelkeznek. Egyelőre úgy tűnik, békés úton rendezik vagyoni ügyeiket, de az ingatlanok és egyéb befektetések értékének felosztása azonban nem lesz egyszerű folyamat.