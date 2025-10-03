Alig néhány nappal azután, hogy Nicole Kidman hivatalosan is beadta a válókeresetet, Keith Urban meglepő pillanatot okozott a rajongóinak. Az 57 éves country énekes egyik koncertjén átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említse meg benne.

Keith Urban a koncertjén átírta a dalszöveget úgy, hogy azt a nála 22 évvel fiatalabb gitárosának címezte

Fotó: SMG / Northfoto

Keith Urban leleplezte új szerelmét

Még csak pár napja derült ki, hogy Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után különválnak, máris elindultak a pletykák azzal kapcsolatban, hogy Keith Urban továbblépett valaki mással. Nem is kellett sokáig várni arra, hogy fény derüljön a titokzatos személyre. A country énekes ugyanis az egyik koncertjén buktatta le magát. 2025 szeptemberében Keith Urban épp a 'The Fighter' című dalát adta elő, amelyet korábban Nicole Kidman ihletett. Az 57 éves énekes azonban a fellépésen megváltoztatta a dalszöveget úgy, hogy azt a nála 22 évvel fiatalabb gitárosának címezte. Maggie Baugh az Instagram oldalán osztotta meg a koncert pillanatát, a poszt alá pedig ezt írta:

Tényleg ezt mondta?

Maggie Baugh édesapja is reagált

A gesztus és az ezt követő közös színpadi pillanatok miatt azonnal elindult a találgatás, miszerint Keith Urban Maggie Baugh miatt költözött el otthonról. A pletykákra pedig még Maggie Baugh édesapja, Chuck Baugh is reagált, aki szerint lánya és a countryénekes kapcsolata kizárólag szakmai jellegű. Úgy fogalmazott:

Ez inkább zenész dolog, mintsem randizós.

De azt is hozzátette, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a találgatásokat.

Maggie Baugh 2024 óta tagja Keith Urban turnécsapatának

Fotó: Amy E. Price/imageSPACE/MediaPunch / Northfoto

Kicsoda Maggie Baugh?

Maggie Baugh egy 25 éves countryzenész, aki Dél-Floridában született. Hatéves korában kezdett el zenélni, először hegedűn, majd később gitáron, mandolinon és zongorán. Tizenévesen költözött Nashville-be, hogy zenei karriert építsen, majd 2023-ban ki is adta első albumát Dear Me címmel. Emellett a TikTokon is nagy népszerűségnek örvend a 'Finish the Lick' című sorozatával, amelyben improvizációs gitárjátékokat mutat be. Maggie Baugh 2024-ben csatlakozott Keith Urban turnécsapatához, azóta pedig több televíziós műsorban is szerepelt a country énekes oldalán, többek között a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel és Kelly Clarkson show-ban.