Kim Kardashian ismét célkeresztbe került 12 éves lánya miatt

Kim Kardashian ismét a kritikák kereszttüzébe került, miután 12 éves lánya, North West egy dermal piercinggel tűnt fel a középső ujján. A római vakáción készült TikTok-videók és fotók villámgyorsan bejárták az internetet, a kommentelők pedig nem kímélték Kanye West egykori feleségét.

Kim Kardashian támogatja lányát abban, hogy kifejezze önmagát

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

North West dermal piercing-et villantott

Kim Kardashian és North West közös TikTok videójában tűnt fel először a dermal piercing a 12 éves lány középső ujján. A szokatlan testdísz, amely közvetlenül a bőrbe van rögzítve, pedig sokkolta a rajongókat. A dermál piercingek a test olyan területein szoktak megjelenni, ahol kevésbé vannak kitéve a mozgásnak vagy a sérülésveszélynek. A kéz, különösen egy aktív tinédzser kezén, nem tartozik ezek közé. A közösségi médiában pedig emiatt sokan aggodalmukat fejezték ki. Úgy vélik, egy 12 éves gyerek számára ez még túlságosan extrém és veszélyes választás.

A rajongók nem kímélték Kim Kardashian-t

North West dermal piercing-ét látva a rajongók nem fogták vissza magukat. Az egyik leggyakoribb kritika az volt, hogy Kim Kardashian lánya még túl fiatal egy ilyen beavatkozáshoz. Több szülő is megjegyezte, hogy az ő gyermekük ebben a korban még fülbevalót sem viselt. Egy Reddit felhasználó például így fogalmazott:

12 éves. Kimnek teljesen elment az esze? Az én lányomnak 12 évesen még a fülét sem engedtem kilövetni.

De volt olyan is, aki szerint túl kockázatos egy ilyen darab, ugyanis a kézre helyezett dermal piercing nagyobb odafigyelést igényel, könnyen beakadhat, és lassabban gyógyul. Orvosok is óvatosságra intenek, főleg gyerekek esetében, akik még fejlődésben vannak, és kevésbé tudják rendszeresen ápolni a sebet.

Ezt lehetetlen lesz rendesen begyógyítani, főleg a kezén.

Sokan pedig egyszerűen csak úgy érezték, hogy Kim Kardashian ismét túllőtt a célon.

Kim Kardashian nem törődik a kritikákkal, véleménye szerint lánya egy fiatal divatikon

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Kim Kardashian-t nem érdeklik a kritikák

Bár Kim Kardashian közvetlenül nem reagált a kritikákra, korábbi nyilatkozatai alapján sejteni lehet, hogyan látja a helyzetet. A 2025-ös Met-gálán ugyanis úgy beszélt North West-ről, mint egy 'fiatal divatikonról', akit Joan Rivers szellemisége is inspirál. Hozzátette, hogy a 12 éves lányának a kreativitása és divatérzéke korát meghazudtoló, és ő, mint anya, támogatja lányát abban, hogy kifejezze önmagát.