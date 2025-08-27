Kim Kardashian és lánya, North, egyforma fekete szettben jelentek meg augusztus 22-én, szombaton, egy esti római kiruccanás alkalmával. A 44 éves realitysztár és üzletasszony egy testhez simuló fekete selyemruhát viselt, míg 12 éves lánya fűzős felsőt, szoknyát és térdig érő csizmát húzott. North emellett kék hajjal lepte meg a követőket, amit két hosszú lófarokba kötve viselt, egészen a derekáig érve.

Kim Kardashian lánya mindenkinél kiverte a biztosítékot Fotó: AFP / AFP

Az anya-lánya duó egy közös TikTok-videóban is megmutatta a ruhájukat, amelyben a Destroy Lonely - If Looks Could Kill című számra táncoltak. A klip gyorsan elterjedt a közösségi médiában, de nem mindenki fogadta pozitívan.

Sokan kritizálták Kardashiant, mondván, hogy túl felnőttes ruhát és sminket enged lányának ilyen fiatalon. A kommentelők egy része szerint a fűző és az erős smink nem való egy 12 éves gyermekre. Egyesek még azt is megjegyezték, hogy North inkább édesapjára, Kanye Westre hasonlít, mint híres édesanyjára.

Bár néhányan védelmükbe vették a tinédzsert, mondván, hogy az önkifejezés és az önkeresés természetes része a kamaszkornak, a többség megdöbbent azon, hogy milyen stílusban jelenik meg ilyen fiatalon.

Kardashian már júniusban megmutatta North új, kék frizuráját egy Instagram-sztoriban, ahol a lány napszemüvegben pózolt egy autóban ülve, miközben frissen festett hajtincseit mutogatta. Júliusban egy másik fotón Kardashian összehasonlította fiatalkori önmagát lányával. Mindketten mosolyogtak, hajukat hátrasimítva, a hasonlóság tényleg megdöbbentő volt.

Az viszont biztos, hogy North West egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, és sokan úgy érzik, túl korán - írja a People.