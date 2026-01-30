Borzasztó gyász! Elhunyt a híres rádiós

A BBC Radio 2 legendája, Nigel Ogden tragikus módon elhunyt. A műsorvezetőt a The Organist Entertains című műsoráról ismerték sokan, az oldal tette közzé, hogy Nigel január 27-én elhagyta az élők világát.
A BBC Radio 2 szóvivője ezt nyilatkozta a Mirrornak: „Szomorúan értesültünk a Radio 2 korábbi műsorvezetője, Nigel Ogden haláláról, aki hosszú éveken át volt a The Organist Entertains házigazdája. Hallgatóink nagyon szerették őt. Részvétünket küldjük családjának ebben a szomorú időszakban.”
Az Organist Encores egy Facebook bejegyzést tett ki a történtekről, melyben azt írják, hogy nagyon sajnálják, hogy közölniük kell a hírt Nigel Ogden haláláról.
Nigel 39 évig volt a BBC rádió The Organist Entertains című műsorának házigazdája, és amikor azt törölték, további 5 évet töltött archívumának kutatásával ehhez a podcasthoz
- tették hozzá.
Nigel 12 évesen orgonálni kezdett, majd több évig tanult zongorán. Ezt a készséget szeretett édesapjától örökölte, aki elismert orgonista volt. A családi kirándulások során, mikor látta Reginald Dixont a blackpooli híres Tower Ballroomban található Wurlitzerben, még jobban megtetszett neki a hangszer.
Eleinte tanárnak készült, majd eltökélt szándéka lett nevet szerezni magának a zenében. Egy elektronikus hangszerüzletben kezdett értékesítőként és eladóként, Cheshire államban, majd saját vállalkozást indított. Ekkor kezdte meg a The Organist Entertainers nevezetű műsort. 1980-2018-ig a műsor befejezéséig fő műsorvezetője volt.
Rádiós karrierje mellett turnézenész is lett, színházi és templomi orgonán is játszott.
