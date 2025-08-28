Áll a bál a sztárpár eljegyzése körül, kitálalt a vőlegény exe

Travis Kelce, a Kansas City Chiefs játékosa két év randizás után eljegyezte világsztár barátnőjét, Taylor Swiftet. A pár egy közös Instagram-posztban jelentette be a hírt, amelyen virágokkal teli kertben, romantikus ölelés közben mutatták meg a hatalmas eljegyzési gyűrűt. A poszt szövege sem volt hétköznapi:

Az angoltanár és a tesitanár összeházasodik.

Taylor Swift és Travis Kelce augusztus 26-án bejelentették az eljegyzésüket Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

Taylor Swift rejtélyes üzenetet kapott jegyese exétől

Ám amíg a rajongók extázisban ünnepelték az év sztárpárjának eljegyzését, addig Kelce exe, Kayla Nicole is megszólalt – nem éppen véletlen időzítéssel. Az influenszer, aki öt évig volt együtt a sztárjátékossal, Instagram-sztoriban osztott meg egy videót, amelyben egy szakértő arról beszél, hogy „a boldogság csak pillanatnyi érzés, de az igazi öröm valami mélyebb, amiért meg kell dolgozni, és amit gyakorolni kell.” Kayla ehhez ezt írta:

Évekkel ezelőtt olvastam erről a Choose Joy című könyvben. Nagyon megfogott, és azóta is próbálok így élni. Annyira igaz gondolat!

- írja a The Mirror.

A „rejtélyes” poszt sokak szerint egyértelmű üzenet volt a friss jegyespárnak. Bár Kayla nyilvánosan nem említette Travis nevét, a bejegyzés időzítése aligha lehet véletlen – főleg, hogy korábban már elmondta, mennyire megviselte a szakítás, illetve azt is, hogy Taylor rajongóitól a mai napig durva támadásokat kap.

A dráma azonban nem állt meg itt. Kayla nemcsak a „belső öröm” fontosságáról beszélt, de sportos posztokkal is jelezte, hogy ő bizony tovább lépett: edzőtermi videókat osztott meg. A látszat tehát az, hogy az influenszer „kívülről” teljesen hidegen hagyja Kelce és Swift boldogsága, ám a követők egy része úgy érzi, ez csak a színjáték része.

Mindeközben Kelce apja, Ed Kelce részleteket is elárult a romantikus lánykérésről: a játékos egy virágokkal körülvett pavilont építtetett, majd egy pohár bor ürügyén hívta ki Taylort a kertbe, ahol letérdelt előtte. A szülők már hónapok óta sejtették, hogy közeleg a nagy pillanat, és elmondásuk szerint a pár „őrülten szerelmes” egymásba.

Egy biztos: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése az egész világot lázban tartja, de közben úgy tűnik, a sztárfocista múltja még mindig visszakísért – legalábbis Kayla Nicole Instagram-sztorijain keresztül.