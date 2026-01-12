Kifogott a manuális váltó Miss Moodon, majdnem balesetet okozott

Miss Moodnak egy klipforgatás keretén belül manuális autót kellett vezetnie, ami nem volt túl zökkenőmentes. Az énekesnő ugyanis legalább hat éve nem vezetett manuális váltós autót, aminek köszönhetően teljes pánik tört ki és fel kellett tennie a kérdést önmagának: megcsinálja vagy inkább lefújja a forgatást?

Miss Mood majdnem balesetet okozott egy manuális váltós autóval

Forrás: YouTube

Majdnem baleset lett a vége - Miss Mood hat éve nem vezetett manuális váltós autót

Ott álltam és csak egy kérdés járt a fejemben: Ez most menni fog vagy lefújjam az egész klipforgatást?

– kezdte videójában Miss Mood.

Hat éve nem vezettem manuális váltós autót. Hat éve! Ennyi idő alatt egy gyerek már iskolába jár!

– mesélte, miközben mutatta, amint beszállt az autóba.

Várjál, amikor a kuplungot nyomom...

Miss Mood mindent megtett, hogy sikeresen el tudjon indulni, de lábai valahogy nem akartak engedelmeskedni.

Jelentem, balesetet nem okoztam, csak majdnem.

Az énekesnő nem akart minden részletet megosztani, csak arról érdeklődött, másokon is kifog-e a manuális váltó vagy csak ő van így ezzel?! A kommentek megosztóak voltak, sokan a manuális mellett tették le szavazatukat.

Csak is manuális! Másképp nincs értelme, ettől élvezetes a vezetés

– írta egy kommentelő.

Manuális! Lehet, hogy kényelem miatt jó az automata, de a manuális adja meg az igazi érzést a vezetésbe, hogy váltogatok

– írta egy másik.

Nekem teljesen mindegy, mindkettőt szeretem

– írta egy következő.

Akadt azonban olyan is, aki az automata váltó mellett állt.

Automata. Nem a 90-es években élünk… Az ember könnyítse az életét ott, ahol tudja