Őszintén vallott a népszerű énekesnő: visszatérhet rákos betegsége

"Amikor a halál kopogtat az ajtódon muszáj válaszolni rá", közölte nemrég Jessie J azok után, hogy sokak kedvenc énekesnőjét mellrákkal diagnosztizálták az év első felében. Arról is mesélt, hogy betegsége miatt különleges kapcsolat fűzi őt Katalin hercegnéhez. Most pedig arról vallott, rákja a jövőben a kezelések ellenére is visszatérhet.

Jessie J mellrákkal küzd. Fotó: Cat Morley / Northfoto

Különböző műtétek várnak a rákos Jessie J-re

A popdíva betegségét annak korai stádiumában fedezték fel és jelenleg is kezelések alatt áll. Korábban maszektómián, azaz melleltávolításon is átesett, azonban még egy második beavatkozás is vár rá, amelyet azonban turnéja miatt el kellett halasztania azok komplikáltsága miatt. Tette mindezt annak ellenére, hogy tudja a rák visszatérhet bármikor.

Nem hagyom, hogy ez lelassítson

- közölte még így is az énekesnő hozzátéve, a diagnózis során félni nem félt, azonban úgy érezte, kicsúszott az irányítás a kezei közül.

Elárulta, a kórmegállapítást követően rögtön tudta, hogy nem fogja titkolni a dolgot. Nem akart ugyanis otthon ülve hallgatni a dolgokról, pláne, hogy a diagnózis teljesen új szemléletet adott neki az élettel kapcsolatban.

Nagyon szerencsés vagyok, elképesztően szerencsés, hogy ilyen korán megtalálták. Nem volt invazív, hála Istennek. Tudom, hogy van rá esély, hogy visszatérjen, de addig is élünk tovább

- vallotta be hozzátéve, szeretné ledönteni a témával kapcsolatos tabukat, írja a Mirror.