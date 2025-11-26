Rákküzdelme közepette vallott a gyönyörű énekesnő: különleges kötelék fűzi Katalin hercegnéhez

Jessie J először beszélt részletesen mellrák-diagnózisáról, a műtétekről és arról, hogyan próbálja összeegyeztetni a gyógyulást az anyasággal. Arról is mesélt milyen kapcsolatban állnak Katalin hercegnével. A 37 éves énekesnő a nyáron esett át az első operáción, és jelenleg a másodikra vár, emiatt európai turnéját is 2026-ra halasztotta.

Több részletet is megosztott Jessie J rákküzdelméről

Fotó: NurPhoto via AFP

Jessie J-t teljesen megváltoztatta a rákküzdelme

A Price Tag énekesnője megható részleteket osztott meg arról, milyen sok erőt adott neki a walesi hercegnével, Katalinnal való találkozás a Royal Variety Performance-en.

„Megöleltem a hercegnét!”

– mesélte mosolyogva, hozzátéve, hogy a pillanat „szívből jövő és felejthetetlen” volt számára.

Jessie bevallotta, a diagnózisa teljesen új szemléletet adott neki, ez is közös lehet benne a hercegnével:

„Hálás vagyok a leckékért. Annyira sok kapcsolódást adott nekem ez az időszak, olyan emberekkel találkoztam, akik ugyanúgy küzdenek. Jobb ember és jobb szülő lettem. A kis dolgok már nem tudnak kiborítani.”

Az énekesnő márciusban fedezte fel a csomót, és masztektómián esett át. Állítja, humorral próbálja feloldani a helyzetet. A Royal Variety műsorában saját dalát, az I’ll Never Know Why-t adta elő, barátja és testőre, Dave emlékére.

„Azoknak akartam énekelni, akik otthon ülnek és rosszul érzik magukat. Hogy tudják: látom őket.”

Az énekesnőnek a gyermeke ad erőt

Jessie és Katalin hercegné korábban már beszéltek egy közös jótékonysági projektről az öngyilkosság-megelőzés területén. A sztár most arról is mesélt, milyen nehézségeken ment keresztül az elmúlt években: a 2020-as autóbaleset után megsérült a hangszála, majd 2021-ben vetélést szenvedett el, írja a Mirror.

Mindezek mellett az anyaság adott neki új erőt. Kétéves fia, Sky jelenti számára a legnagyobb kapaszkodót és vigaszt.

„Ő a világom közepe. Minden nap olyan, mint a karácsony reggel, amikor meghallom a hangját.”

Sky a színpadot is imádja.