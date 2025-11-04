„Amikor a halál kopogtat az ajtódon, és muszáj válaszolnod…” – őszintén vallott betegségéről a híres énekesnő

Jessie J kijelentette, hogy ez az év teljesen megváltoztatta az egész világát, miután mellrákot diagnosztizáltak nála.

Jessie J őszintén beszélt betegségéről fellépése előtt Fotó: Cat Morley / Northfoto

Jessie J egész életét felforgatta a diagnózis

Még júniusban a 37 éves énekesnő elárulta, hogy néhány hónappal korábban korai stádiumú mellrákot állapítottak meg nála. Akkor Jessie azt mondta, hogy egy időre el fog tűnni, hogy masztektómiát hajtsanak végre rajta, később pedig bejelentette, hogy turnéját is kénytelen elhalasztani, mivel az egy másik műtéttel ütközött.

Azonban tegnap este visszatért a színpadra, a londoni Grosvenor Hotelben, a hétfői Music Industry Trust Awards rendezvényén lépett fel, ahol a közönséggel is megosztotta diagnózisa történetét.

Tudom, hogy sokat viccelek, szeretek nevetni, de minden komolysággal, milyen gyönyörű dolog az, hogy zenét alkotunk? Megosztjuk azt a világgal, mindannyian részesei vagyunk annak, hogy ez a kerék forogjon egy folyamatosan változó világban. Mindannyian viszünk magunkkal dolgokat az életünkből, vagy a munkába, vagy onnan haza

- mondta beszédében.

Ez az év teljesen megváltoztatta az egész világomat. A nézőpontomat, azt, hogy milyen harcokat választok meg. Amikor a halál kopogtat az ajtódon, és muszáj válaszolnod, és aztán elrúgni magadtól, az mindent megváltoztat.

A fellépésen Jessie több slágerét is előadta.

#cancer #scary #emotional #health ♬ original sound - The Spotlight @itsthespotlight Jessie J gave an emotional speech about her recent cancer battle as she took to the stage at the Music Industry Trust Awards. The singer underwent a mastectomy in June as part of her treatment for breast cancer, however she later informed fans she would need a further operation. Now, Jessie shared with the star-studded crowd how her 'whole world was changed this year' after the diagnosis, which was thankfully caught early. #jessiej

Az énekesnő műtéte miatt minden csúszott

Jessie néhány nappal ezelőtt arról beszélt, mennyire idegesítette a mellrákműtétének elhalasztása.

A múlt héten az énekesnő egy videót osztott meg közösségi média oldalán, amelyben elmondta rajongóinak, hogy az a műtét, ami miatt kénytelen volt turnéját elhalasztani, maga is későbbre tolódott. Az énekesnő azonban hozzátette, hogy igyekszik pozitív maradni, és most újra le tudja foglalni észak-amerikai turnéjának dátumait, amelyek januárban kezdődnek.

Jessie szerencsére korán kapta meg a ductalis carcinoma in situ (DCIS) diagnózisát, ami lehetővé tette, hogy elkerülje a kemoterápiát és a sugárkezelést, de a daganat nagy mérete miatt teljes masztektómiára volt szükség. Bár augusztusban mindent rendben találtak nála, később elmondta, hogy még további műtétre és gyógyulásra van szüksége - írta a Metro.