Bruce Willis feleségének fájdalmas vallomása: „Ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meghoztam”

Bruce Willis felesége az elmúlt hetekben durva kritikák kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy a demenciával küzdő színész külön házba költözött a családi otthonból. Emma Heming Willis most megtörten, könnyek között mesélt arról, milyen fájdalmas volt a támadások áradata, és hogy miért nem volt más választásuk.

Bruce Willisről most egy teljes munkaidős gondozócsapat gondoskodik a nap 24 órájában

Bruce Willis felesége összeomlott

Hetekkel ezelőtt érkezett a hír, hogy Bruce Willis egészségi állapotának jelentős romlása miatt Emma Heming Willis komoly döntésre szánta el magát. A bejelentése után azonban óriási volt a felháborodás. A közösségi médiában sokan azzal vádolták Bruce Willis feleségét, hogy „elhagyta” a színészt, vagy hogy „száműzte otthonról”. Emma Heming Willis végül egy konferencián megtörten, könnyek között vallotta be, hogy a vádaskodások és a gonoszkodó kommentek mély sebeket ejtettek rajta.

Az emberek azt hiszik, tudják, mi zajlik, de fogalmuk sincs arról, mi van a háttérben. Ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meghoztam.

Bruce Willis felesége szerint a színész is azt szerette volna, hogy a gyerekeik nyugodt körülmények között tudjanak felnőni

Emma Heming Willis kiállt magáért

Annak ellenére azonban, hogy milyen sok bántáson ment keresztül, Bruce Willis felesége kiállt a döntése mellett és megvédte magát a gyűlölködőkkel szemben.

Érdekes volt látni, mennyi ítélet és kritika ért, hogy milyen szörnyű ember vagyok, és hogy hogyan tehettem ezt. De tudod, én azt mondom, hogy ha nem nézed ezt az első sorból, ha nem vagy ott nap mint nap 24 órában az év 365 napján annak az embernek a házában, akkor nincs beleszólásod és nincs szavazati jogod.

Emma Heming Willis szerint férje különköltöztetése volt a legjobb döntés az egész család számára

Bruce Willis családja így került egyensúlyba

És bár a külső szemlélők sokszor kegyetlen véleményt mondanak, Emma Heming Willis szerint a család most végre olyan ritmusra talált, amelyben mindenki lélegezhet. Bruce Willis egy különálló, egyszintes házba költözött a lakóhelyüktől nem messze, ahol egy teljes munkaidős gondozócsapat gondoskodik róla a nap 24 órájában. A gyerekek pedig visszatértek a mindennapi életükhöz, a barátaikhoz, az iskolai közösséghez, és ismét élhetik a gyerekkorukat. Emma Heming Willis ugyanakkor elismerte, hogy Bruce Willis demenciája egy zavaros dolog mindannyiuk számára, de férje sem akart volna egy olyan otthonban élni a gyerekeivel, ami kizárólag az ő igényeire van alakítva és nem rájuk.