Bruce Willis felesége egy fájdalmas, mégis bátor döntést hozott. Külön lakásba költöztette a férjét, ahol 24 órás gondoskodásban részesül. A nyilvános reakciók azonban két részre szakadtak. Emma Heming Willis pedig most Instagramon vágott vissza a 'trolloknak'.

Bruce Willis felesége nem hagyja magát, visszavágott a trolloknak, akik a döntését kritizálták

Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Bruce Willis felesége visszavág a gyűlölködőknek

Emma Heming Willis nemrégiben úgy határozott, hogy Bruce Willis betegségének előrehaladta miatt különköltözteti férjét a családtól egy olyan otthonba, ahol 24 órás felügyelet alatt tartják, és minden a volt akciósztár igényeihez van alakítva. Bruce Willis feleségének a döntése azonban sokakat felháborított. Vannak, akik azt írják, hogy 'kiküszöbölte a maga útjában állót', amíg mások Tony Bennett felesége példáját említik, aki akkor is a férje mellett maradt, amikor az Alzheimer sújtotta őt. Emma Heming Willis viszont nem hagyta szó nélkül ezeket a támadásokat. Instagramon közzétett videójában keményen visszavágott a gyűlölködőknek:

A vélemények olyan hangosak és zajosak, de ha nincs tapasztalatuk erről, akkor nincs beleszólásuk, és főleg nincs szavazati joguk.

Bruce Willis feleségének elmondása szerint kétféle ember létezik most. Azok, akiknek csak véleményük van, és azok, akik ténylegesen átélték a gondozó szerepének nehéz valóságát. Emma Heming Willis szerint azok, akik nem éltek még ilyen élethelyzetben, nem értik az ezzel járó felelősséget és érzelmi megterhelést, ezért ne ítélkezzenek!

Emma Heming Willis külön otthonba költöztette férjét

Bruce Willis és Emma Heming Willis élete új fejezetbe lépett a Die Hard sztár frontotemporális demencia állapotának előrehaladtával. Emma Willis az ABC News különkiadásában, az Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey című műsorban mesélt arról, hogy férje most egy különálló, egyszintes otthonban él, ahol egész napos szakápolásban részesül. Egy olyan biztonságos, nyugalmas környezetben, amelyet kifejezetten az állapotához igazítottak.

Emma Heming Willis szerint férje is így akarta volna

Fotó: Diego Corredor / Northfoto

Bruce Willis is így akarta volna

Bruce Willis felesége szerint habár döntése borzasztóan fájdalmas volt, mégis Bruce Willis kívánságát tükrözi. Arra törekszik, hogy lányai olyan otthonban nőjenek fel, amely az ő szükségleteikhez van 'szabva', nem a férjééhez. Diane Sawyer-nek ki is fejtette, hogy: