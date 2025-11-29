Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Szívszorító tragédia: Meghalt a Nickelodeon imádott sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 15:20
Gyászolnak a rajongók. Meghalt a Nickelodeon és a Netflix sztárja.

Tony Germano, a brazil színész és hangművész, aki számos Netflix-, Nickelodeon- és Disney-produkcióban szerepelt, halálos esést szenvedett november 26-án otthonában. Képviselője megerősítette, hogy a 55 éves művész a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Meghalt a Nickelodeon sztárja.
Fotó: freepik.com

A semmiből halt meg a Nickelodeon sztárja

A helyi sajtó szerint az eset São Paulóban történt, miközben a ház felújításon esett át. Germano épp szüleinél tartózkodott, és a beszámolók szerint elvesztette egyensúlyát, majd lezuhant. Másnap, november 27-én a Bosque da Paz temetőben tartották a búcsúztatását. 

Germano hangja olyan műsorokban csendült fel, mint a Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, a Go, Dog, Go! vagy a Disney Szépség és a Szörnyeteg 2017-es változata. Emellett olyan nemzetközi sorozatokban is közreműködött, mint az Elena of Avalor és a The Muppets. Színházi pályafutása is jelentős volt: szerepelt a Fantomas, a Miss Saigon és a Jekyll & Hyde musicalekben.

Legutóbbi filmes munkái között volt a 2025-ös Labyrinth of Lost Boys, ahol Doctor Lauro szerepét játszotta, valamint a 2023-as An Unforgettable Year: Autumn. Barátai és kollégái megrendülten búcsúztak tőle. 

Miguel Falabella színész „példamutató szakembernek” és „ajándéknak” nevezte, míg Matheus Marchetti rendező úgy fogalmazott: Germano olyan ember volt, „akire mindig számítani lehetett”, és akivel a közös munka „örökké tarthatott volna”, írja a Decider.

 

