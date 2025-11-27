Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Síneken dolgozó munkásokat gázolt halálra egy vonat, 11 ember vesztette életét

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:40
vonatbalesetgázolás
Nem mérte fel a terepet a mozdonyvezető. Gázolt a vonat, 11 életet követelt a baleset.

Kína az elmúlt évtized legsúlyosabb vasúti tragédiájával szembesült: csütörtökön 11 munkás vesztette életét, amikor egy érkező szerelvény elgázolta őket Kunming városában, a Luoyang Town vasútállomás közelében. A munkások éppen a síneken dolgoztak, amikor a vonat nekik rohant. Két további dolgozó megsérült, őket kórházba szállították, írja a Reuters.

Tragikus vonatbaleset történt Kínában
Tragikus vonatbaleset történt Kínában
Fotó: Pexels 

Gázolt a vonat, többen meghaltak 

A helyi hatóságok szerint a vonat földrengés-érzékelő berendezéseket tesztelt, és a baleset egy íves pályaszakaszon történt, ami rontotta a látási viszonyokat. Egyelőre nem tisztázott, hogy a mozdonyvezető miért nem kapott értesítést a síneken dolgozó munkásokról. 

A vasútállomás a baleset után hamar visszaállította a forgalmat, miközben a vizsgálat jelenleg is zajlik. A tragédia azonban komoly aggodalmat keltett a vasútbiztonsági előírások betartásával kapcsolatban. Ugyanazon a napon egy másik halálos baleset is történt: a szecsuáni Deyang városában két karbantartó munkást ütött el egy szerelvény. 

Kína vasúthálózata a világ legnagyobbja, több mint 160 ezer kilométeren terül el, és évente több millió utast szállít. Bár hatékonyságáról ismert, korábban több súlyos baleset is történt.

 

 

