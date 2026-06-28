Lezuhant egy repülőgép: senki sem élte túl a katasztrófát

Tragikus kimenetelű repülőgépbaleset történt Franciaországban, Tomblaine-ben vasárnap délelőtt 11 óra körül: egy polgári kisgép zuhant le. A fedélzeten tartózkodó 11 emberből senki sem élte túl a becsapódást.
A hírek szerint a gép Auchan szupermarket közelébe csapódott be, szerencsére elkerülve a lakóházakat. Sajnos azonban a pilóta valamint 10 utasa életét nem lehetett megmenteni. Úgy tudni, az áldozatok épp tandemugrásra készültek volna: 5 oktató és 5 résztvevő utazott a pilótával a német lajstromjelű Pilatus PC6 típusú gépen, ami aznap reggel a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel.
Azt jelenleg is vizsgálják a hatóságok, mi vezetett a légikatasztrófához.
(DW)
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