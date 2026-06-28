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Lezuhant egy repülőgép: senki sem élte túl a katasztrófát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 15:05
Franciaországlezuhant
11 ember vesztette életét. Jelenleg még nem tudni, mi okozta a repülőgépszerencsétlenséget.

Tragikus kimenetelű repülőgépbaleset történt Franciaországban, Tomblaine-ben vasárnap délelőtt 11 óra körül: egy polgári kisgép zuhant le. A fedélzeten tartózkodó 11 emberből senki sem élte túl a becsapódást.

Senki sem élte túl a repülőgép lezuhanását
Senki sem élte túl a repülőgép lezuhanását
Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com

11 életet követelt a repülőgép-katasztrófa

A hírek szerint a gép Auchan szupermarket közelébe csapódott be, szerencsére elkerülve a lakóházakat. Sajnos azonban a pilóta valamint 10 utasa életét nem lehetett megmenteni. Úgy tudni, az áldozatok épp tandemugrásra készültek volna: 5 oktató és 5 résztvevő utazott a pilótával a német lajstromjelű Pilatus PC6 típusú gépen, ami aznap reggel a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel.

Azt jelenleg is vizsgálják a hatóságok, mi vezetett a légikatasztrófához

(DW)

 

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