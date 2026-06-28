Lezuhant egy repülőgép: senki sem élte túl a katasztrófát

Tragikus kimenetelű repülőgépbaleset történt Franciaországban, Tomblaine-ben vasárnap délelőtt 11 óra körül: egy polgári kisgép zuhant le. A fedélzeten tartózkodó 11 emberből senki sem élte túl a becsapódást.

Senki sem élte túl a repülőgép lezuhanását

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com

11 életet követelt a repülőgép-katasztrófa

A hírek szerint a gép Auchan szupermarket közelébe csapódott be, szerencsére elkerülve a lakóházakat. Sajnos azonban a pilóta valamint 10 utasa életét nem lehetett megmenteni. Úgy tudni, az áldozatok épp tandemugrásra készültek volna: 5 oktató és 5 résztvevő utazott a pilótával a német lajstromjelű Pilatus PC6 típusú gépen, ami aznap reggel a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel.

Azt jelenleg is vizsgálják a hatóságok, mi vezetett a légikatasztrófához.

(DW)